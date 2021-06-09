«Заминировали школу»: Антитеррористические учения проводятся в Актау

- Уважаемые жители! Просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие, - обратились в ведомстве.

Антитеррористические учения правоохранительные органы проводят сегодня, 9 июня, на территории Актау. Цель учений - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера.В период проведения учений в отдельных частях города предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов.