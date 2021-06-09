Донорская кровь срочно требуется для тяжелобольных в Мангистау

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Областной центр крови просит всех неравнодушных граждан сдать кровь для тяжелобольных в медицинских организациях.



Необходимые группы крови: первая с положительным и отрицательными резусами, а также вторая с положительным резусом.



Обратиться в Мангистауский центр крови можно по телефону: +7 (7292) 40-17-50