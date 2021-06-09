«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Июня
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.83 KZT
  • €1 = 520.75 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 6

Школьница из Мангистау стала призёром кинофестиваля

Школьница из села Акшукур удостоилась серебряной награды на республиканском детском кинофестивале «Шекарасыз әлемдегі Қазақстан балалары», сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Ученица 9-го класса школы-гимназии имени Мухамеджана Абдыкалыкова Райхан Касымкызы завоевала серебряную медаль в номинации «Анимационное кино».

Девушка занимается творчеством уже два года.

- Я участвовала в фестивале с анимационным фильмом, показывающим важность выбора профессии. Состоит он из 1000 кадров. Я потратила на это произведение очень много времени, вложила душу, - поделилась Райхан Касымкызы.


Школьница создаёт анимационные фильмы с помощью программы «Procreate» - это классический стиль анимации.

Примеры для неё - это Хаяо Миядзаки и Макото Синкай, которые считаются основоположниками анимации.

Райхан Касымкызы связывает свое будущее с этой сферой.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика