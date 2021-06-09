Школьница из Мангистау стала призёром кинофестиваля

- Я участвовала в фестивале с анимационным фильмом, показывающим важность выбора профессии. Состоит он из 1000 кадров. Я потратила на это произведение очень много времени, вложила душу, - поделилась Райхан Касымкызы.

Ученица 9-го класса школы-гимназии имени Мухамеджана Абдыкалыкова Райхан Касымкызы завоевала серебряную медаль в номинации «Анимационное кино».Девушка занимается творчеством уже два года.Школьница создаёт анимационные фильмы с помощью программы «Procreate» - это классический стиль анимации.Примеры для неё - это Хаяо Миядзаки и Макото Синкай, которые считаются основоположниками анимации.Райхан Касымкызы связывает свое будущее с этой сферой.