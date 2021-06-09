Газоперерабатывающий завод строят на Кашагане

- Строительство завода решает ряд существенных задач, поскольку газ является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти на месторождении Кашаган. Дополнительная переработка снимет нагрузку и газовые ограничения на наземной установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» для использования свободных мощностей по подготовке нефти. Это позволит подрядным компаниям NCOC получить дополнительный объем добычи нефти порядка 8-10 миллионов тонн за контрактный период соглашения о разделе продукции, уменьшат объёмы обратной закачки газа в пласт, - сообщила пресс-служба АО «КазТрансГаз».

Символическую капсулу времени для будущего поколения на месте начала строительства завода заложили глава правительства Аскар Мамин, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, управляющий директор NCOC Оливье Лазар и представители ТОО «GPC Investment».Мощность переработки предприятия составит до одного миллиарда кубических метров сырого сернистого газа в год, из которого будет производиться 815 миллионов кубических метров товарного и 119 тысяч тонн сжиженного газа, 212 тысяч тонн серы и 35 тысяч тонн газоконденсата.Ввод завода в эксплуатацию запланирован в четвёртом квартале 2023 года.Инвестиционный проект направлен на дальнейшую газификацию страны, развитие газоперерабатывающей отрасли и защиту экологии.В период строительства завода будет создано до 2500 временных, а в период эксплуатации – около 600 постоянных рабочих мест.