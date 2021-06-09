Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров

- Действительно, 21 мая нам отправили молодого мастера. Он медленно работал. Спустя две недели пришли другие мастера. Но как такового ремонта они не делали: работали всего два часа до полудня, а потом находили причины уйти, и не возвращались в этот день. Я даже кормила их и поила чаем, чтобы они работали весь рабочий день, но они умудрялись придумывать каждый день отговорки, и после обеда их уже не было, - возмущается Орынкуль Мамытаева.

- За 12 лет, мы считаем, они обязаны сделать наконец-то ремонт. Тем более, в седьмом подъезде нашего дома в том году выполнили отличный ремонт. Но тогда был другой руководитель в ТОО «РЭП» - может зависит от этого? - задаётся вопросом Орынкуль Мамытаева.

- Они заявили, что это не их обязанность. В итоге они пообещали только закрыть дыры, а остальные «косяки» сказали, что делать не будут. Я указывала лишь на проблемные зоны. А они нас обвиняют в том, что мы не даем работать и постоянно «тыкаем пальцем». Когда эта вакханалия уже закончится? - обращается жительница дома.

- Мы просили лишь «не стоять над душой» и не указывать на дефекты. Касательно больших дыр в подъезде - там проходят телефония, кабели, интернет и мы не вправе их заделывать, - сообщили в ТОО «РЭП».

Последний раз ремонт 10-го подъезда в доме №12, по словам жительницы Орынкуль Мамытаевой, проводился 12 лет назад.В прошлом году жильцы данного подъезда обратились с заявлением в городской акимат. Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман пообещал решить данный вопрос в 2021 году.Как говорит Орынкуль Мамытаева, жильцы добросовестно вносят оплату в ТОО «РЭП» 14 микрорайона и поэтому требуют такого же отношения к своим нуждам.Жильцы возмутились еще и тем, что рабочие решили провести побелку подъезда, при этом не устранив дыры, трещины и другие дефекты стен.Вчера, 8 июня, люди пригласили на диалог директора, инженера и бригадира ТОО «РЭП».В ТОО «РЭП» заявили, что в подъезде проводится текущий ремонт. В данном случае они выступают заказчиком. Сам ремонт проводит подрядная организация, которая сама выбирает часы работы.