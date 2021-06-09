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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 1426

Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров

Жители одного из домов 14 микрорайона добились ремонта подъезда спустя 12 лет. Работы были начаты 21 мая. Но их качество, по словам людей, оставляет желать лучшего.

Фото предоставила Орынкуль Мамытаева
Последний раз ремонт 10-го подъезда в доме №12, по словам жительницы Орынкуль Мамытаевой, проводился 12 лет назад.

В прошлом году жильцы данного подъезда обратились с заявлением в городской акимат. Тогда заместитель акима Актау Серик Гусман пообещал решить данный вопрос в 2021 году.

- Действительно, 21 мая нам отправили молодого мастера. Он медленно работал. Спустя две недели пришли другие мастера. Но как такового ремонта они не делали: работали всего два часа до полудня, а потом находили причины уйти, и не возвращались в этот день. Я даже кормила их и поила чаем, чтобы они работали весь рабочий день, но они умудрялись придумывать каждый день отговорки, и после обеда их уже не было, - возмущается Орынкуль Мамытаева.


Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров


Как говорит Орынкуль Мамытаева, жильцы добросовестно вносят оплату в ТОО «РЭП» 14 микрорайона и поэтому требуют такого же отношения к своим нуждам.

Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров


- За 12 лет, мы считаем, они обязаны сделать наконец-то ремонт. Тем более, в седьмом подъезде нашего дома в том году выполнили отличный ремонт. Но тогда был другой руководитель в ТОО «РЭП» - может зависит от этого? - задаётся вопросом Орынкуль Мамытаева.


Жильцы возмутились еще и тем, что рабочие решили провести побелку подъезда, при этом не устранив дыры, трещины и другие дефекты стен.

Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров


Вчера, 8 июня, люди пригласили на диалог директора, инженера и бригадира ТОО «РЭП».

Ремонт подъезда в Актау: Жильцы возмущены работой мастеров


- Они заявили, что это не их обязанность. В итоге они пообещали только закрыть дыры, а остальные «косяки» сказали, что делать не будут. Я указывала лишь на проблемные зоны. А они нас обвиняют в том, что мы не даем работать и постоянно «тыкаем пальцем». Когда эта вакханалия уже закончится? - обращается жительница дома.


В ТОО «РЭП» заявили, что в подъезде проводится текущий ремонт. В данном случае они выступают заказчиком. Сам ремонт проводит подрядная организация, которая сама выбирает часы работы.

- Мы просили лишь «не стоять над душой» и не указывать на дефекты. Касательно больших дыр в подъезде - там проходят телефония, кабели, интернет и мы не вправе их заделывать, - сообщили в ТОО «РЭП».



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Комментарии ( 5 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 19:36
Создавайте своё ОСИ и сами командуйте деньгами дома.
 
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serg3132 (Посетители) Сегодня, 19:33
Вроде все эти рэпы должны были разогнать?Или нет?
 
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  • 444
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:23
Никто их не контролирует, ответственность не перед кем не несут, вот и результат. Не даром же мы опустились на уровень Африки.
 
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  • 444
 14679677 (Посетители) Сегодня, 18:26
над подрядчиком надо стоять над душой (то и называется контроль), а то тяп ляп монтаж. Прорабы и мастера ушитеры, работники по объявлению, а директор вообще "не разбирается ни в чем" (это удобно), он бизнесмен, покупает не просто дешевле, а еще дешевле.
 
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  • 14679677
 Lido (Посетители) Сегодня, 18:02
Добросовестно надо работать,им же за это деньги платят,их никто не контролирует,сами там не живут,поэтому им всё равно
 
 

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