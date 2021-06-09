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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 161

Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Мангистау

В рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Автобус» стражи порядка выявляют правонарушителей со стороны водителей общественного транспорта, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции региона
ОПМ «Атобус» стартовало в нашей области 7 июня и продолжится до 11 июня.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Мангистау


Особое внимание полицейские уделяют соблюдению водителями правил дорожного движения, организации работы и проведению технического осмотра транспорта.

Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Мангистау


В первый день ОПМ полиция выявила 399 административных правонарушений.

Самым распространённым нарушением стали разговоры по телефону. За данное нарушение сотавлены протоколы на 85 человек.

Не имели страхового полиса 18 водителей.

Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, – 25.

Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, - 49.

На штрафную стоянку было водворено 37 автобусов.



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