Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Мангистау

ОПМ «Атобус» стартовало в нашей области 7 июня и продолжится до 11 июня.Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности пассажиров.Особое внимание полицейские уделяют соблюдению водителями правил дорожного движения, организации работы и проведению технического осмотра транспорта.В первый день ОПМ полиция выявила 399 административных правонарушений.Самым распространённым нарушением стали разговоры по телефону. За данное нарушение сотавлены протоколы на 85 человек.Не имели страхового полиса 18 водителей.Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, – 25.Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, - 49.На штрафную стоянку было водворено 37 автобусов.