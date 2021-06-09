За отсутствие POS-терминалов предпринимателей будут штрафовать в Мангистау

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С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели и юридические лица при осуществлении видов деятельности обязаны обеспечить установку оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек.



Перечень видов деятельности утвержден Правительством Республики Казахстан, за исключением находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.



Озвучены 14 видов деятельности, по которым налогоплательщики обязаны применять РОS-терминалы:



- оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание;

- оптовая и розничная торговля;

- предоставление услуг гостиницами;

- предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков;

- продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;

- предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов;

- деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов);

- деятельность в области страхования;

- деятельность в области здравоохранения;

- деятельность в области образования;

- деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов;

- деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек;

- деятельность по организации азартных игр и заключения пари;

- предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.



Оборудование устанавливается на основании договора с обслуживающим банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций. Регистрация данного оборудования в органах государственных доходов не производится.

Обязанность по проведению налоговых проверок по вопросу наличия оборудования согласно статьи 142 Налогового кодекса РК возложена на органы государственных доходов.



- За отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, в соответствии со статьей 195 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрено предупреждение. В случае повторного привлечения в течение года после наложения административного взыскания грозит штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 60 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 80 МРП, - сообщили в ведомстве.