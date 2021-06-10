СМИ Казахстана: Сколько стоит летний отдых в Актау?

Фото из архива Lada.kz
При словах «пляжный отдых» искушённый турист представляет себе пляжи на Гавайях, в Греции или в Турции. Актау, конечно, с ними не сравнится – чтобы выстроить отельную линию, привести в порядок песок и дно, создать элементарную инфраструктуру, понадобится ещё лет пять. По данным сайта«Караван», Каспийское море больше привлекает казахстанских туристов. Отдых тут, конечно, не бюджетный, но выбора нет – море в Казахстане всего одно.
Море и окрестности
В Актау работают восемь пляжей и больше 10 баз отдыха. Всего несколько пляжей расположены в черте города (почти все они каменистые), остальные – в пределах 10–20 километров. Половина из этих пляжей – частные, поэтому за вход придётся внести от 500 до 2 тысяч тенге, на остальные вход хоть и бесплатный, но за лежаки и раздевалки нужно будет заплатить от 200 до 1 500 тенге. Также на пляже можно взять в аренду мангал и пожарить шашлыки самостоятельно (500 тенге), но на большинство из пляжей зайти со своей провизией невозможно – необходимо будет покупать всё на месте. Просто бесплатная жарка шашлыка на побережье может обернуться штрафом в 20 МРП.
Если ещё два года назад, чтобы добраться до баз отдыха, нужна была своя автомашина либо такси (3–4 тысячи тенге), то с прошлого года сюда запустили автобусный маршрут. Отдых в домиках на базах отдыха будет зависеть от количества гостей – в среднем по 2–3 тысячи с человека. Размещение в юртах будет стоить от 10 до 20 тысяч тенге в сутки, в гостевых домиках – от 16 тысяч тенге. В стандартных номерах без туалета можно остановиться за 10 тысяч тенге, с санузлом будет дороже – от 26 до 35 тысяч в зависимости от количества мест. Коттеджи выйдут дороже – до 50 тысяч тенге, а VIP-коттеджи на сутки – до 600 тысяч тенге. Есть вариант – арендовать домик на берегу моря за 300 тысяч тенге в месяц. На топчанах можно полежать за 5 тысяч тенге хоть целый день.
Развлечения
В Актау расположен пока единственный аквапарк, он находится на территории отеля. Второй аквапарк не могут достроить уже несколько лет. Покататься на водных горках с проживанием в номере отеля обойдётся на двоих взрослых и двоих детей от 65 до 105 тысяч тенге в сутки. Номера люкс на такое же количество гостей − от 95 до 125 тысяч, за вид на море придётся доплатить − от 110 до 149 тысяч тенге. А обычное посещение аквапарка без проживания будет стоить 3 500 тенге ребёнку и 5 500 тенге – взрослому. В выходные дни это удовольствие выйдет на тысячу тенге дороже.
Посетить аквапарк можно и на территории одной из баз отдыха в 25 километрах от Актау.
За 5 тысяч тенге тут может покататься взрослый, детям от 7 до 14 лет – 3 тысячи, остальным – бесплатно.
Ещё один аквапарк расположен в пятизвёздочном, единственном в Казахстане, отеле, который работает по системе «всё включено». Заехать сюда на сутки в высокий сезон не получится, минимум – трое суток. За двоих взрослых и двоих детей придётся выложить от 400 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч тенге.
Есть развлечения и подешевле. К примеру, покататься на банане в Актау можно за 1 000–1 500 тенге с человека, на «таблетке» – 2000 тенге, а рыбалка на катере в море – от 7 до 20 тысяч тенге в час. Можно арендовать яхту для прогулки – в час нужно будет заплатить в среднем 35 тысяч тенге. Для поездки на гидроцикле будут необходимы права и 8 тысяч тенге. Любителям дайвинга придётся приготовить от 30 тысяч тенге за погружение со снаряжением.
Популярность набирает и услуга «бунгало на воде», когда лодку с пассажирами доставляют в открытое море. Такое «кафе» в море со столиками и местами для загара обойдётся 5 тысяч тенге в час с человека. По заказу в море могут доставить еду, только за транспортировку придётся доплатить 2 тысячи тенге.
Ежедневно (кроме ветреных дней) можно совершить прогулку на водном такси. В течение получаса можно полюбоваться видами побережья с моря. Такой мини-корабль рассчитан в среднем на 40 человек, а стоимость поездки – 1 тысяча тенге.
Водные виды спорта в городе у моря не блещут разнообразием. Вейкбординг, кайтинг, виндсерфинг пока только начинают развиваться. В Актау установлена вейкбордическая лебёдка – здесь желающим предлагают покататься на доске с помощью электротяги. «Полет» на доске за катером обойдётся, минимум, в 5 тысяч тенге, а на лебёдке – от тысячи.
Популярность приобретает и сапбординг – арендовать доску можно за 3 тысячи тенге. Кроме того, можно поучаствовать в сап-туре – это путешествие с досками к красивейшим местам побережья. Стоимость составит от 10 до 15 тысяч тенге с человека.
Из развлечений для детей в Актау – парк и комплекс на берегу моря со стандартными аттракционами и с не менее стандартным ценами − от 500 до 2 тысяч тенге.
Увидеть город с высоты птичьего полёта можно на воздушном шаре. Но это будет не полет в привычном понимании, шар просто поднимают в воздух. Стоимость такого развлечения – 15 тысяч тенге.
Размещение
В области работают более 80 отелей, большая часть из них расположена в Актау. Здесь можно снять номер на любой вкус и кошелёк.
Пятизвёздочные отели предлагают номера «стандарт» – от 21 до 35 тысяч тенге, «люкс» – и «бизнес-люкс»− от 70 до 120 тысяч тенге, президентский люкс от 135 до 160 тысяч, а номер «Royal suite», например, может обойтись в 804 тысячи тенге в сутки.
В 4- и 3-звёздочных отелях стоимость номера ниже в среднем на 10–15 тысяч тенге. Номер «стандарт» здесь обойдётся от 15 до 20 тысяч. В гостиницах с двумя звёздами можно забронировать номер от 10 тысяч тенге, а в хостеле – от 3 тысяч.
Аренда квартир посуточно ненамного дешевле стандартного номера в отеле. Здесь всё зависит от близости к морю и этажа. Однокомнатная квартира обойдётся от 10–15 тысяч тенге в сутки, двухкомнатная – на 5 тысяч дороже, «трёшка» – от 22–25 тысяч и выше.
Море и окрестности
В Актау работают восемь пляжей и больше 10 баз отдыха. Всего несколько пляжей расположены в черте города (почти все они каменистые), остальные – в пределах 10–20 километров. Половина из этих пляжей – частные, поэтому за вход придётся внести от 500 до 2 тысяч тенге, на остальные вход хоть и бесплатный, но за лежаки и раздевалки нужно будет заплатить от 200 до 1 500 тенге. Также на пляже можно взять в аренду мангал и пожарить шашлыки самостоятельно (500 тенге), но на большинство из пляжей зайти со своей провизией невозможно – необходимо будет покупать всё на месте. Просто бесплатная жарка шашлыка на побережье может обернуться штрафом в 20 МРП.
Если ещё два года назад, чтобы добраться до баз отдыха, нужна была своя автомашина либо такси (3–4 тысячи тенге), то с прошлого года сюда запустили автобусный маршрут. Отдых в домиках на базах отдыха будет зависеть от количества гостей – в среднем по 2–3 тысячи с человека. Размещение в юртах будет стоить от 10 до 20 тысяч тенге в сутки, в гостевых домиках – от 16 тысяч тенге. В стандартных номерах без туалета можно остановиться за 10 тысяч тенге, с санузлом будет дороже – от 26 до 35 тысяч в зависимости от количества мест. Коттеджи выйдут дороже – до 50 тысяч тенге, а VIP-коттеджи на сутки – до 600 тысяч тенге. Есть вариант – арендовать домик на берегу моря за 300 тысяч тенге в месяц. На топчанах можно полежать за 5 тысяч тенге хоть целый день.
Развлечения
В Актау расположен пока единственный аквапарк, он находится на территории отеля. Второй аквапарк не могут достроить уже несколько лет. Покататься на водных горках с проживанием в номере отеля обойдётся на двоих взрослых и двоих детей от 65 до 105 тысяч тенге в сутки. Номера люкс на такое же количество гостей − от 95 до 125 тысяч, за вид на море придётся доплатить − от 110 до 149 тысяч тенге. А обычное посещение аквапарка без проживания будет стоить 3 500 тенге ребёнку и 5 500 тенге – взрослому. В выходные дни это удовольствие выйдет на тысячу тенге дороже.
Посетить аквапарк можно и на территории одной из баз отдыха в 25 километрах от Актау.
За 5 тысяч тенге тут может покататься взрослый, детям от 7 до 14 лет – 3 тысячи, остальным – бесплатно.
Ещё один аквапарк расположен в пятизвёздочном, единственном в Казахстане, отеле, который работает по системе «всё включено». Заехать сюда на сутки в высокий сезон не получится, минимум – трое суток. За двоих взрослых и двоих детей придётся выложить от 400 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч тенге.
Есть развлечения и подешевле. К примеру, покататься на банане в Актау можно за 1 000–1 500 тенге с человека, на «таблетке» – 2000 тенге, а рыбалка на катере в море – от 7 до 20 тысяч тенге в час. Можно арендовать яхту для прогулки – в час нужно будет заплатить в среднем 35 тысяч тенге. Для поездки на гидроцикле будут необходимы права и 8 тысяч тенге. Любителям дайвинга придётся приготовить от 30 тысяч тенге за погружение со снаряжением.
Популярность набирает и услуга «бунгало на воде», когда лодку с пассажирами доставляют в открытое море. Такое «кафе» в море со столиками и местами для загара обойдётся 5 тысяч тенге в час с человека. По заказу в море могут доставить еду, только за транспортировку придётся доплатить 2 тысячи тенге.
Ежедневно (кроме ветреных дней) можно совершить прогулку на водном такси. В течение получаса можно полюбоваться видами побережья с моря. Такой мини-корабль рассчитан в среднем на 40 человек, а стоимость поездки – 1 тысяча тенге.
Водные виды спорта в городе у моря не блещут разнообразием. Вейкбординг, кайтинг, виндсерфинг пока только начинают развиваться. В Актау установлена вейкбордическая лебёдка – здесь желающим предлагают покататься на доске с помощью электротяги. «Полет» на доске за катером обойдётся, минимум, в 5 тысяч тенге, а на лебёдке – от тысячи.
Популярность приобретает и сапбординг – арендовать доску можно за 3 тысячи тенге. Кроме того, можно поучаствовать в сап-туре – это путешествие с досками к красивейшим местам побережья. Стоимость составит от 10 до 15 тысяч тенге с человека.
Из развлечений для детей в Актау – парк и комплекс на берегу моря со стандартными аттракционами и с не менее стандартным ценами − от 500 до 2 тысяч тенге.
Увидеть город с высоты птичьего полёта можно на воздушном шаре. Но это будет не полет в привычном понимании, шар просто поднимают в воздух. Стоимость такого развлечения – 15 тысяч тенге.
Размещение
В области работают более 80 отелей, большая часть из них расположена в Актау. Здесь можно снять номер на любой вкус и кошелёк.
Пятизвёздочные отели предлагают номера «стандарт» – от 21 до 35 тысяч тенге, «люкс» – и «бизнес-люкс»− от 70 до 120 тысяч тенге, президентский люкс от 135 до 160 тысяч, а номер «Royal suite», например, может обойтись в 804 тысячи тенге в сутки.
В 4- и 3-звёздочных отелях стоимость номера ниже в среднем на 10–15 тысяч тенге. Номер «стандарт» здесь обойдётся от 15 до 20 тысяч. В гостиницах с двумя звёздами можно забронировать номер от 10 тысяч тенге, а в хостеле – от 3 тысяч.
Аренда квартир посуточно ненамного дешевле стандартного номера в отеле. Здесь всё зависит от близости к морю и этажа. Однокомнатная квартира обойдётся от 10–15 тысяч тенге в сутки, двухкомнатная – на 5 тысяч дороже, «трёшка» – от 22–25 тысяч и выше.