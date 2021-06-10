Видео опрокидывания багги на ралли в Мангистау появилось в сети

Кадр видео
Видео опубликовано 10 июня. На кадрах видно, как багги переворачивается. Машина модель T3RR принадлежит экипажу из Франции.
Напомним, первый день гонки сложился не очень удачно для многих участников «Ралли Казахстан-2021». Помехой, по словам спортсменов, стали пески.
Сегодня, 10 июня, участников «Ралли Казахстан-2021» ожидает марафонский этап. Два дня в пути пилоты экипажей проведут без механиков.
Напомним, первый день гонки сложился не очень удачно для многих участников «Ралли Казахстан-2021». Помехой, по словам спортсменов, стали пески.
Сегодня, 10 июня, участников «Ралли Казахстан-2021» ожидает марафонский этап. Два дня в пути пилоты экипажей проведут без механиков.