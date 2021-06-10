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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 936

Видео опрокидывания багги на ралли в Мангистау появилось в сети

Видео с моментом переворота экипажа из Франции на ралли в Мангистау опубликовано в социальной сети.

Кадр видео
Видео опубликовано 10 июня. На кадрах видно, как багги переворачивается. Машина модель T3RR принадлежит экипажу из Франции.



Напомним, первый день гонки сложился не очень удачно для многих участников «Ралли Казахстан-2021». Помехой, по словам спортсменов, стали пески.

Сегодня, 10 июня, участников «Ралли Казахстан-2021» ожидает марафонский этап. Два дня в пути пилоты экипажей проведут без механиков.



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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 14:10
Помехой, по словам спортсменов, стали пески.

Вот нашим людям ни что не помеха, они по этим пескам туда - сюда, туда -сюда и по делу и без дела!
Вообще я считаю, что ралли надо было проводить в мкр. Шыгыс 2., трасса хорошая как говорится «без сучка и задоринки».
 
 

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