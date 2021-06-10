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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 2061

В Актау подростки убирали мусор под опорой линии электропередачи

Жительница Актау сообщила, что школьников отправили проводить субботник под опорой высоковольтной линии. В трудовом отряде «Жасыл ел» сообщили, что участки для уборки определяет ГКП «Акбота», и участки для работы подростков будут пересмотрены.

Кадр видео
Сегодня, 10 июня, в редакцию обратилась жительница Актау. По её словам, она стала свидетелем, как подростки проводили субботник под высоковольтной линией в 27 микрорайоне.



- Если произойдёт несчастный случай, кто будет нести ответственность? Это же дети. Согласно Правилам РК в области электроэнергетики работать и производить уборку имеют право только обученные специалисты с соответствующей квалификационной группой допуска по электробезопасности, - пожаловалась женщина.

Жительница Актау требует призвать к ответственности руководителя учебного заведения.

- Пусть их руководитель обоснует, на основании какого законодательного или нормативно-правового акта они допустили такое, - возмущается жительница Актау.

В трудовом отряде «Жасыл ел» подтвердили, что уборкой на данном участке занимались их подопечные.

- Участки для уборки определяет ГКП «Акбота». На каждом участке дети работают под присмотром двух кураторов. Сегодня уже переговорили с куратором ГКП «Акбота», список участков для проведения уборки территории будет пересмотрен, чтобы впредь не повторить данную ситуацию, - сообщили в «Жасыл ел».



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