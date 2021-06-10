В Актау подростки убирали мусор под опорой линии электропередачи

Сегодня, 10 июня, в редакцию обратилась жительница Актау. По её словам, она стала свидетелем, как подростки проводили субботник под высоковольтной линией в 27 микрорайоне.- Если произойдёт несчастный случай, кто будет нести ответственность? Это же дети. Согласно Правилам РК в области электроэнергетики работать и производить уборку имеют право только обученные специалисты с соответствующей квалификационной группой допуска по электробезопасности, - пожаловалась женщина.Жительница Актау требует призвать к ответственности руководителя учебного заведения.- Пусть их руководитель обоснует, на основании какого законодательного или нормативно-правового акта они допустили такое, - возмущается жительница Актау.В трудовом отряде «Жасыл ел» подтвердили, что уборкой на данном участке занимались их подопечные.- Участки для уборки определяет ГКП «Акбота». На каждом участке дети работают под присмотром двух кураторов. Сегодня уже переговорили с куратором ГКП «Акбота», список участков для проведения уборки территории будет пересмотрен, чтобы впредь не повторить данную ситуацию, - сообщили в «Жасыл ел».