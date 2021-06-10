Серикбай Трумов: В этом году ожидаем до 200 тысяч туристов в Мангистау

Фото из доступных источников

По словам Серикбая Трумова, разработан комплексный план, в котором определены направления для совершенствования этой отрасли.



- Если в прошлый год регион принял 160 тысяч туристов, то в этом мы ожидаем до 200 тысяч отдыхающих. До настоящего момента туристический комплекс «Rixos», построенный в прошлом году, посетили более 124 тысяч человек, - рассказал аким области.



Аким региона отметил, что в рамках второго этапа развития курортной зоны такими крупными компаниями как «Tethys International Hub», «BI Group» и «Baszis-A» начато строительство новых гостиниц, жилых комплексов, гольф-клуба и семейного парка развлечений.



- В этом году мы ожидаем, что количество прибывающих туристов возрастёт до 200 тысяч. В этой связи планируется успешно реализовать пять проектов с привлечением более 180 миллиардов тенге инвестиций и созданием порядка 1600 новых рабочих мест. Отрадно что, понаблюдав за интересом казахстанцев к внутреннему туризму, ощутив поддержку государства, местные предприниматели также приступили к реализации инвестиционных проектов на территории «Тёплого пляжа», - сказал Серикбай Трумов.