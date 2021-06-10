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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 1507

Серикбай Трумов: В этом году ожидаем до 200 тысяч туристов в Мангистау

В Актау активно расширяются возможности для пляжного туризма, а в районах - для эко-и этнотуризма. Об этом сообщил аким Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По словам Серикбая Трумова, разработан комплексный план, в котором определены направления для совершенствования этой отрасли.

- Если в прошлый год регион принял 160 тысяч туристов, то в этом мы ожидаем до 200 тысяч отдыхающих. До настоящего момента туристический комплекс «Rixos», построенный в прошлом году, посетили более 124 тысяч человек, - рассказал аким области.

Аким региона отметил, что в рамках второго этапа развития курортной зоны такими крупными компаниями как «Tethys International Hub», «BI Group» и «Baszis-A» начато строительство новых гостиниц, жилых комплексов, гольф-клуба и семейного парка развлечений.

- В этом году мы ожидаем, что количество прибывающих туристов возрастёт до 200 тысяч. В этой связи планируется успешно реализовать пять проектов с привлечением более 180 миллиардов тенге инвестиций и созданием порядка 1600 новых рабочих мест. Отрадно что, понаблюдав за интересом казахстанцев к внутреннему туризму, ощутив поддержку государства, местные предприниматели также приступили к реализации инвестиционных проектов на территории «Тёплого пляжа», - сказал Серикбай Трумов.



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Комментарии ( 8 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 19:22
Цитата: Sebast1anBach
Народ деградирует

действительно...верить в то, что это самое "финансирование" пойдет на развитие региона, а не в карманы...
 
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  • tolk
 касым (Посетители) Сегодня, 19:02
Это не развитие туризма. Вот если бы границы были полностью открыты и наплыв был бы 200 000 то другое дело. Развитие внутреннего туризма не от большого патриотизма, а от отсутствия выбора у населения в другие турстраны турция и тд
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:53
Когда имеешь свою выгоду тогда можно кричать во всю глотку.
 
-3
  • ЁмоЁ
  • n92
  • tolk
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Sebast1anBach (Посетители) Сегодня, 17:53
Народ деградирует, как обезьяна с гранатой, есть возможность накалякать 3 строчки и можно уже отключать критическое мышление. Все эти строительство, расширение города и туристическая зона, позволяет Мангистауской область развивается и получать финансирование на развитие региона, без тур зоны, РК не выделила бы финансов на дороги и расширение мощностей заводов по опреснению воды.
 
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  • DAD
  • ЁмоЁ
  • leo529
  • Papirosso
  • TU-154
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  • kolu411
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:07
И опять начнут туристы газ, электричество, и воду тырить....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:31
сказочник сказал, что разработан план... не скажет только сколь положат на карман. umnik
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 15:24
АУТсайдер дай воду народу...сначала создай нормальные условия для людей, а потом продвигай риксос...
раньше ругались что полива растений нет, а теперь и сами почти без воды остались...
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 15:23
Риксос только для Казахстана? Россиян и другие страны не пускают, Границы закрыты. И ожидают большего посещения?
 
 

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