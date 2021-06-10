Полиция Мангистау: Следы насильственной смерти отсутствуют на теле леопарда

Фото из архива Lada.kz
В полиции региона сообщили, что на место обнаружения тела погибшего леопарда выезжал заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции Куанышбек Замкенов.
- Следы насильственной смерти отсутствуют на трупе леопарда, - отметили в полиции.
Напомним, мёртвый леопард был обнаружен местными жителями вчера ночью, 9 июня, примерно в 22:00 часов в местности «Куйкентау» на территории государственного природного заказника «Манашы».
На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов «Кызылсайского» ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП, ветеринарных врачей для установления обстоятельств.
- Следы насильственной смерти отсутствуют на трупе леопарда, - отметили в полиции.
Напомним, мёртвый леопард был обнаружен местными жителями вчера ночью, 9 июня, примерно в 22:00 часов в местности «Куйкентау» на территории государственного природного заказника «Манашы».
На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов «Кызылсайского» ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП, ветеринарных врачей для установления обстоятельств.
Оставьте свой комментарий первым.