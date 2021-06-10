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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 237

Полиция Мангистау: Следы насильственной смерти отсутствуют на теле леопарда

Внешний осмотр погибшего леопарда не выявил признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
В полиции региона сообщили, что на место обнаружения тела погибшего леопарда выезжал заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции Куанышбек Замкенов.

- Следы насильственной смерти отсутствуют на трупе леопарда, - отметили в полиции.

Напомним, мёртвый леопард был обнаружен местными жителями вчера ночью, 9 июня, примерно в 22:00 часов в местности «Куйкентау» на территории государственного природного заказника «Манашы».

На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов «Кызылсайского» ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП, ветеринарных врачей для установления обстоятельств.



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