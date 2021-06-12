Акимат Актау пообещал построить детскую площадку в «Шыгыс-2»

Жители микрорайона «Шыгыс-2» обратились в акимат Актау с просьбой выделить участок земли, чтобы построить на нем детскую площадку. По словам Берика, одного из жильцов, они писали в городской отдел архитектуры и градостроительства еще в сентябре прошлого года, но так и не смогли добиться ни строительства детской площадки силами акимата, ни участка земли, чтобы построить площадку самостоятельно.- Мы неоднократно обращались в городской акимат с просьбой построить детскую площадку для наших детей. Несмотря на поданные нами заявления, к сожалению, нашу просьбу так и не удовлетворили, поэтому мы с соседями решили построить площадку сами, и даже присмотрели участок. Но оказалось, что это частная земля, и недавно на ней началась активная стройка. Нашим детям негде играть, они бегают на проезжей части. Это очень опасно. Мы сейчас присмотрели альтернативу, просим акимат выделить нам участок под детскую площадку, мы сами с соседями соберем средства и сами все построим. Просим городской акимат пойти нам навстречу и надеемся, что в ближайшее время наша проблема решится, - рассказал Берик.В акимате Актау сообщили, что в микрорайоне есть подходящая для строительства площадка.- Обращение жителей мы приняли к сведению и включили в график работы. Когда будут выделены финансы на строительство, мы выполним эту работу в срок, - указали сотрудники акимата в ответе редакции Lada.kz.