COVID-19 заразились 25 человек в Мангистау

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По состоянию на 13 июня в Мангистауской области выявили 25 заболевших коронавирусом. Также сообщается о 26 фактах выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7478 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6399 человек.
Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напомним, новое постановление вступило в силу 7 июня.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7478 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6399 человек.
Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напомним, новое постановление вступило в силу 7 июня.
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