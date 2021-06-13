Жители Актау пожаловались на проблемы с интернетом

- Интернет работает с перебоями, какими-то рывками, - пишет один из пользователей Сети.

- Ведутся восстановительные работы. Завершение ожидается сегодня до конца рабочего дня, - заявили в X-COM.

Пользователи сети сообщили о проблемах с интернетом в Актау сегодня, 13 июня.В X-COM сообщили, что прерывания интернета связаны с аварией на магистрали в районе Жанаозен-Сайотес.