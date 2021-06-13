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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1832

Жители Актау пожаловались на проблемы с интернетом

Нестабильную работу интернета прокомментировали в компании X-COM.

Фото из доступных источников
Пользователи сети сообщили о проблемах с интернетом в Актау сегодня, 13 июня.

- Интернет работает с перебоями, какими-то рывками, - пишет один из пользователей Сети.


В X-COM сообщили, что прерывания интернета связаны с аварией на магистрали в районе Жанаозен-Сайотес.

- Ведутся восстановительные работы. Завершение ожидается сегодня до конца рабочего дня, - заявили в X-COM.



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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:48
вот по причине нестабильного интернета зачастую, мы ушли давно из скайсилка а позже и от икскома...
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 16:23
Почему не могут арендовать запасной канал? Постоянные аварии уже достали.
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 14:57
Удивляюсь,что X-COM так ответил. Как правило это звучит приблизительно так:" у нас все хорошо. Перебоев нет. Никто не жаловался. Все врут. Купите нормальный роутер. Купите нормальный комп."
 
 

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