Жители Актау пожаловались на проблемы с интернетом

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Пользователи сети сообщили о проблемах с интернетом в Актау сегодня, 13 июня.
В X-COM сообщили, что прерывания интернета связаны с аварией на магистрали в районе Жанаозен-Сайотес.
- Интернет работает с перебоями, какими-то рывками, - пишет один из пользователей Сети.
В X-COM сообщили, что прерывания интернета связаны с аварией на магистрали в районе Жанаозен-Сайотес.
- Ведутся восстановительные работы. Завершение ожидается сегодня до конца рабочего дня, - заявили в X-COM.