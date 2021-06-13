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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 1513

Мужчина на электросамокате чуть не повредил спину в центре Актау

Инцидент произошёл ночью на велосипедной дорожке вдоль Ботанического сада, напротив мемориала «Вечный огонь».

Кадр видео
В связи с обвалом асфальтового покрытия образовалась небольшая яма, в которую и попал местный житель Бауыржан на своём электросамокате в ночь на 13 июня.

- Ехал привычно на невысокой скорости и неожиданно передо мной яма. Чуть позвоночник не поломал. Видимо, это особого рода препятствие для экстремалов. А так, это не шутки. Благо, я не пострадал, - возмущается Бауыржан.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Напомним, новая асфальтовая дорожка по периметру Ботанического сада появилась в начале 2017 года. Тогда сообщалось, что на ее строительство было выделено 53 миллиона тенге.




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Комментарии ( 2 )

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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:03
Россияне уже предлогают - раз самокат приравнен в правилах к пешеходам то и скорость им ограничить до скорости пешехода а это 5 или 8 км в час!
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 19:37
Ещё один "мужчина" сегодня ехал на электросамокате по встречке на расстоянии 1го метра от бордюра в районе обл акимата. Скорее асего это камикадзе-а не мужчина. Скорось его была ге менее 40 км в час. Самокат прокатный! Вопрос простой-как скоро такой самокатчик влетит под колёса встречной машины? Вопрос серьёзный! Россияне уже запретили перемещаться им по автодорогам. И ограничили им скорость - - 25км в час. Я не против самоката-но езда в городе по встречке с нашим трафиком - - это игра со смертью.
 
 

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