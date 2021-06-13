Мужчина на электросамокате чуть не повредил спину в центре Актау

- Ехал привычно на невысокой скорости и неожиданно передо мной яма. Чуть позвоночник не поломал. Видимо, это особого рода препятствие для экстремалов. А так, это не шутки. Благо, я не пострадал, - возмущается Бауыржан.

В связи с обвалом асфальтового покрытия образовалась небольшая яма, в которую и попал местный житель Бауыржан на своём электросамокате в ночь на 13 июня.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.Напомним, новая асфальтовая дорожка по периметру Ботанического сада появилась в начале 2017 года. Тогда сообщалось, что на ее строительство было выделено 53 миллиона тенге.