Как встречают участников ралли в Актау: Ошмётки плаката возмутили горожан

- Это позор, когда под боком проходит такое масштабное мероприятие «Ралли Казахстан-2021», а с нашего дома «красуются» остатки некогда привлекательного плаката, - говорит житель дома Аскар Жартлеуов.

По словам жильцов, пришедший в негодность плакат на доме уже месяц доставляет неудобства в ветреную погоду. Ошмётки якобы бьются об окна и мешают спокойно спать. Кроме этого, в некоторых местах отходит облицовка.Как сказала жительница дома Галина Хохлова, она обращалась в ЖЭК 4 микрорайона, где ей обещали, что примут меры. По сегодняшний день, 13 июня, проблема не разрешилась.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.