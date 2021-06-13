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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:47

Просмотров: 879

Как встречают участников ралли в Актау: Ошмётки плаката возмутили горожан

Жители дома №38 в 4 микрорайоне жалуются на ошметки плаката.

Фото Рашида Исмагилова
По словам жильцов, пришедший в негодность плакат на доме уже месяц доставляет неудобства в ветреную погоду. Ошмётки якобы бьются об окна и мешают спокойно спать. Кроме этого, в некоторых местах отходит облицовка.

- Это позор, когда под боком проходит такое масштабное мероприятие «Ралли Казахстан-2021», а с нашего дома «красуются» остатки некогда привлекательного плаката, - говорит житель дома Аскар Жартлеуов.


Как встречают участников ралли в Актау: Ошмётки плаката возмутили горожан


Как сказала жительница дома Галина Хохлова, она обращалась в ЖЭК 4 микрорайона, где ей обещали, что примут меры. По сегодняшний день, 13 июня, проблема не разрешилась.



Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.



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Комментарии ( 2 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 22:23
элементарные вещи до комунальщиков не доходят...
 
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  • shurik_kz11
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 21:29
Согласен с этим что это позор.
 
 

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