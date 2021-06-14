Дорогу от пляжа «Достар» до Умирзака перекроют в Актау

Иллюстрацию предоставили в пресс-службе акима Мангистау

В Актау временно перекроют дорогу от пляжа «Достар» до перекрёстка в селе Умирзак.Как сообщили в пресс-службе акима Мангистау, дорога будет недоступна завтра, 15 июня, с 06:00 до 18:00 часов.Жителей Актау просят отнестись к ремонтным работам с пониманием.