Два рыбоводных предприятия планируют открыть в этом году в Мангистау

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До конца года в Мангистау планируют открытие двух предприятий по выращиванию рыбы. Как сообщил Есенкос Адильбаев, заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, индивидуальный предприниматель «Бөлекбаев» решил создать на Каракольской территории прудовое рыбное хозяйство мощностью 30 тонн в год.



- Строительные работы планируется завершить в сентябре. В хозяйстве будет девять бассейнов, трудоустроены будут 12 человек. Второй объект - ТОО «Beluga Queen» планируют построить в специальной экономической зоне «Морпорт Актау». Это будет комплекс по выращиванию осетровой рыбы стоимостью 20 миллиардов тенге. Предприятие рассчитывает поставлять 400 тонн товарной рыбной продукции и 50 тонн икры в год. Планируется трудоустроить 100 человек, - рассказал Есенкос Адильбаев.



Адизал Шихметов, руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской областной инспекции, рассказал о фактах браконьерства на Каспии.



- За пять месяцев сотрудники управления провели 90 рейдовых мероприятий. Проверки выявили 24 нарушения рыбоохранного законодательства. Из незаконного оборота изъяли 155 килограмм рыбы осетровых видов, одно орудие лова, три единицы плавательных и транспортных средств. Возбуждено и зарегистрировано одно уголовное дело. За незаконный вылов рыбы и нарушение правил наложены административные штрафы на сумму 393 795 тенге, - сообщил Адизал Шихметов.



Как сообщили в ЦОК, в ближайшее десятилетие в областное рыбоводство планируется привлечь около 60 миллиардов тенге инвестиций и вырастить до 100 тысяч тонн рыбы.