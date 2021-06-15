В Мангистау снизилось число заразившихся коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 757 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1065 человек, из них четыре в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1065 человек, из них четыре в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
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