Дикий Запад: В Сети опубликовали видео о Мангистау

Путешественники сообщества Taipa Tour посетили Мангистау и запечатлели красивые места и достопримечательности региона.- Дикий Запад случился с нами! Эмоций, мыслей и фотографий так много, что сложно выбрать. Посетили горы Айракты и Шеркала. Айракты - долина замков, привлекающая своими причудливыми формами. Гора Шеркала - одиноко стоящая гора, с одной стороны напоминающая юрту, а с другой - спящего на огромных лапах льва. Конечно же, мы не могли пропустить знаменитые шаровые конкреции в долине шаров Торыш. Это место знаменито тысячами шаровидных каменных образований загадочного происхождения. Некоторые из них достигают трёх метров в диаметре. По мнению геологов, они начали формироваться около 120 миллионов лет назад, но однозначного мнения о их происхождении так и нет. В первый день мы посмотрели Бозжыру с верхней и средней панорамы, а потом заночевали внизу. Мы не встретили никого! Побывать в таком популярном месте одним — это роскошь! - поделились путешественники.