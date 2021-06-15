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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 530

Дикий Запад: В Сети опубликовали видео о Мангистау

Видеоролик с красотами природы Мангистау опубликовали на странице Taipa Tour в Instagram.

Фото со страницы Taipa Tour в Instagram
Путешественники сообщества Taipa Tour посетили Мангистау и запечатлели красивые места и достопримечательности региона.



- Дикий Запад случился с нами! Эмоций, мыслей и фотографий так много, что сложно выбрать. Посетили горы Айракты и Шеркала. Айракты - долина замков, привлекающая своими причудливыми формами. Гора Шеркала - одиноко стоящая гора, с одной стороны напоминающая юрту, а с другой - спящего на огромных лапах льва. Конечно же, мы не могли пропустить знаменитые шаровые конкреции в долине шаров Торыш. Это место знаменито тысячами шаровидных каменных образований загадочного происхождения. Некоторые из них достигают трёх метров в диаметре. По мнению геологов, они начали формироваться около 120 миллионов лет назад, но однозначного мнения о их происхождении так и нет. В первый день мы посмотрели Бозжыру с верхней и средней панорамы, а потом заночевали внизу. Мы не встретили никого! Побывать в таком популярном месте одним — это роскошь! - поделились путешественники.



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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 12:57
Око,Красиво снято, но потом это место загадят, как и везде, бутылки, пакеты и прочий хлам от посететителей абаригенов...
 
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Око (Посетители) Сегодня, 12:45
Очень красивый ролик получился и музыка красиво легла! Гид Руслан показывает своим клиентам очень выгодные для съёмок места так как сам снимает kill и знает хорошие локации! Тоже ездили с Русланом. Впечатлений - уйма! В инсте как @mangistau_explorer bravo

всё вижу
 
 

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