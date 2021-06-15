Вход в ЦОНы Актау осуществляется через Ashyq

В пресс-службе ведомства сообщили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача №27 от 11.06.2021 года с 14 июня ЦОНы в Актау перейдут на приём клиентов через приложение Ashyq.- Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank, @HalykBank и eGov mobile. Просим не забывать о мерах санитарной и индивидуальной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами, - отметили в пресс-службе ведомства.