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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 1353

Вход в ЦОНы Актау осуществляется через Ashyq

В Актау вход в ЦОНы доступен по Ashyq. Об этом сообщили в пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау.

Фото из доступных источников
В пресс-службе ведомства сообщили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача №27 от 11.06.2021 года с 14 июня ЦОНы в Актау перейдут на приём клиентов через приложение Ashyq.

- Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank, @HalykBank и eGov mobile. Просим не забывать о мерах санитарной и индивидуальной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами, - отметили в пресс-службе ведомства.

Вход в ЦОНы Актау осуществляется через Ashyq



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Комментарии ( 2 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 18:56
Вчера в АвтоЦОНЕ повесился сотрудник в ангаре. Говорят из за долгов банку....
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:14
Да сегодня уже огромная толпа была, и загородили вход в ЦОН, но Я по тихому пролез с мамой (не когда была тратить время), вчера еще не проверяли по Ашык.
 
 

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