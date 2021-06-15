Инфекционных заболеваний среди животных в Мангистау не зарегистрировано

Фото из доступных источников

По его словам, в целях недопущения распространения опасного заболевания будут закуплены препараты за счёт государственного бюджета. В зависимости от эпизоотической ситуации на каждой территории вакцинация животных проводится на бесплатной основе.



- Вакцинация крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, кошек против бешенства проводится в сентябре-октябре. Против пастереллеза мелкий рогатый скот прививают в апреле и мае. Вакцинация верблюдов, крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в апреле-мае, в сентябре-октябре.

Вакцинация против эхинококкоза проводится в марте, июне, сентябре, ноябре. Наряду с вакцинацией, диагностические ветеринарные мероприятия проводятся бесплатно, - сказал Шамгали Хамиев.



По словам специалистов, в соответствии с законом владельцы животных обязаны содержать животных в помещениях, в загонах, проводить ветеринарную обработку, чипировать лошадей.



Чипированный скот заносится в электронную базу идентификации сельскохозяйственных животных с соответствующим индивидуальным номером.