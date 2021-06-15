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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 305

Инфекционных заболеваний среди животных в Мангистау не зарегистрировано

Особо опасных заболеваний среди животных в Мангистауской области не зарегистрировано. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил руководитель управления ветеринарии Шамгали Хамиев.

Фото из доступных источников
По его словам, в целях недопущения распространения опасного заболевания будут закуплены препараты за счёт государственного бюджета. В зависимости от эпизоотической ситуации на каждой территории вакцинация животных проводится на бесплатной основе.

- Вакцинация крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, кошек против бешенства проводится в сентябре-октябре. Против пастереллеза мелкий рогатый скот прививают в апреле и мае. Вакцинация верблюдов, крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в апреле-мае, в сентябре-октябре.
Вакцинация против эхинококкоза проводится в марте, июне, сентябре, ноябре. Наряду с вакцинацией, диагностические ветеринарные мероприятия проводятся бесплатно, - сказал Шамгали Хамиев.

По словам специалистов, в соответствии с законом владельцы животных обязаны содержать животных в помещениях, в загонах, проводить ветеринарную обработку, чипировать лошадей.

Чипированный скот заносится в электронную базу идентификации сельскохозяйственных животных с соответствующим индивидуальным номером.



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