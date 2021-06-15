Танки не пройдут! Бетонные плиты превратили дорогу в полосу препятствий в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Жильцы микрорайона Шыгыс-2 сняли 6 июня на видео бетонные плиты, которые лежат на проезжей части и затрудняют дорожное движение. По их словам, плиты служат крышками канализационных люков.
- Поверх люка положили плиту, а под ней ещё одна крышка, пластмассовая, пешеходная. Они не выдерживают нагрузки и ломаются. И теперь с этими плитами они сделали нам дорогу с препятствиями, - рассказал автор видео.
Жильцы назвали такое обращение издевательским и попросили принять меры по отношению к компании ТОО «Альянс ЛТД», которая отвечает за прокладку канализации и инженерных сетей в микрорайоне.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от акимата Актау.
На сегодняшний день, 15 июня, бетонные плиты разбиты, как вероятно и подвески автомобилей.
- Поверх люка положили плиту, а под ней ещё одна крышка, пластмассовая, пешеходная. Они не выдерживают нагрузки и ломаются. И теперь с этими плитами они сделали нам дорогу с препятствиями, - рассказал автор видео.
Жильцы назвали такое обращение издевательским и попросили принять меры по отношению к компании ТОО «Альянс ЛТД», которая отвечает за прокладку канализации и инженерных сетей в микрорайоне.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от акимата Актау.
На сегодняшний день, 15 июня, бетонные плиты разбиты, как вероятно и подвески автомобилей.
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