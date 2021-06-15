На железнодорожном вокзале Мангистау внедрят проект Ashyq

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По данным zakon.kz, с 17 июня на вокзалах Казахстана внедрят проект Ashyq.
В первую очередь внедрят проект Ashyq на столичном вокзале Нурлы жол. На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Усть-Каменогорска проект заработает с 21 июня.
С 1 июля проект Ashyq планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Мангистау, Уральска, Павлодара, Семея, Тараза, Туркестана, Шымкента и Шу.
- Система входа Ashyq со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции пассажиропоток будет распределяться по входам. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса, - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
В первую очередь внедрят проект Ashyq на столичном вокзале Нурлы жол. На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Усть-Каменогорска проект заработает с 21 июня.
С 1 июля проект Ashyq планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Мангистау, Уральска, Павлодара, Семея, Тараза, Туркестана, Шымкента и Шу.
- Система входа Ashyq со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции пассажиропоток будет распределяться по входам. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса, - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
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