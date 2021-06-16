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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 197

Управление здравоохранения Мангистау: В регионе хватает доз второго компонента «Sputnik V»

В редакцию Lada.kz поступила жалоба от жителя города на нехватку второго компонента «Sputnik V». В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото из архива
Житель Актау пожаловался на отсутствие второго компонента российской вакцины.

- В городе многие ищут второй компонент вакцины «Sputnik V». В данное время он есть только в одной из частных поликлиник. Как быть тем, кто уже поставил первый компонент и подошла очередь ставить второй, - обратился с вопросом житель Актау.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в некоторых прививочных пунктах города, действительно, временно не было второго компонента российской вакцины «Sputnik V». Его поставку задержали по причине отсутствия на препарат сертификата безопасности. Но ситуация, как сообщили в ведомстве, находилась под контролем.

- В области в наличии имеется второй компонент вакцины «Sputnik V» в количестве 28 770 доз, которые хранились на складе. Поставка вакцины в прививочные пункты задержалась из-за отсутствия сертификата безопасности. Но сегодня с утра сертификат качества безопасности был получен и вакцины уже начали распределять по прививочным пунктам, - сообщили в облздраве региона.



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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:21
Эти чинуши всегда такими были есть и будут
Им хоть сцы в глаза им все божья роса
Что при совке, что сейчас, им говорят нет нигде, а они ‘выфсиоврети!’
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 10:15
Вот так вот, враньё изначальное во что выливается. Говорят что есть в наличии, а по факту говорят что не было.
У меня даже появились подозрения, что мне и многим другим получается поставили вместо второго компонента, первый компонент. Я это запомнил из-за цвета бутылочки, она оба раза синего цвета была. 3 мая второй раз делал прививку.
 
 

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