Управление здравоохранения Мангистау: В регионе хватает доз второго компонента «Sputnik V»

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Житель Актау пожаловался на отсутствие второго компонента российской вакцины.



- В городе многие ищут второй компонент вакцины «Sputnik V». В данное время он есть только в одной из частных поликлиник. Как быть тем, кто уже поставил первый компонент и подошла очередь ставить второй, - обратился с вопросом житель Актау.



В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в некоторых прививочных пунктах города, действительно, временно не было второго компонента российской вакцины «Sputnik V». Его поставку задержали по причине отсутствия на препарат сертификата безопасности. Но ситуация, как сообщили в ведомстве, находилась под контролем.



- В области в наличии имеется второй компонент вакцины «Sputnik V» в количестве 28 770 доз, которые хранились на складе. Поставка вакцины в прививочные пункты задержалась из-за отсутствия сертификата безопасности. Но сегодня с утра сертификат качества безопасности был получен и вакцины уже начали распределять по прививочным пунктам, - сообщили в облздраве региона.