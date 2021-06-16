Жители Актау опасаются обвала металлических водостоков с их дома

- Там дети мои гуляют, а этот водосток придерживается лишь кабелем. Чуть ветер дунет, и он вниз полетит. А на кого он полетит - неизвестно?, - негодует Дмитрий.

В связи с сильными ветрами, как говорят жители, конструкция начала разваливаться в конце прошлой недели.Люди обращались в КСК c просьбой помочь в сложившейся ситуации, но там сообщили, что данный дом они не обслуживают.В это воскресенье, как говорит житель дома Дмитрий, он звонил в службу «101», где обещали решить данную проблему. На сегодняшний день, 16 июня, жильцы так и не получили содействия.В КСК 3 микрорайона сообщили, что данный дом они не обслуживают. Занимается этим компания ТОО «Комфорт Строй Сервис Актау».Указанный в открытом доступе телефон компании +7 (7292) 51-51-84 не работает.По второму номеру в сети +7 (7292) 50-11-49 сообщили, что компания переехала.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.