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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:40

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Жители Актау опасаются обвала металлических водостоков с их дома

Металлические водостоки на крыше четырёхэтажного жилого дома №18 в 3А микрорайоне находятся в аварийном состоянии и могут в любой момент оборваться. Об этом сообщают жители дома.

Фото жителей дома №14
В связи с сильными ветрами, как говорят жители, конструкция начала разваливаться в конце прошлой недели.

Люди обращались в КСК c просьбой помочь в сложившейся ситуации, но там сообщили, что данный дом они не обслуживают.

В это воскресенье, как говорит житель дома Дмитрий, он звонил в службу «101», где обещали решить данную проблему. На сегодняшний день, 16 июня, жильцы так и не получили содействия.

- Там дети мои гуляют, а этот водосток придерживается лишь кабелем. Чуть ветер дунет, и он вниз полетит. А на кого он полетит - неизвестно?, - негодует Дмитрий.


В КСК 3 микрорайона сообщили, что данный дом они не обслуживают. Занимается этим компания ТОО «Комфорт Строй Сервис Актау».

Указанный в открытом доступе телефон компании +7 (7292) 51-51-84 не работает.

По второму номеру в сети +7 (7292) 50-11-49 сообщили, что компания переехала.

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Жители Актау опасаются обвала металлических водостоков с их дома



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