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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 280

Маяк засиял новыми красками в Актау

Торжественное открытие состоялось при сопровождении военного оркестра, сообщили в управлении внутренней политики Мангистауской области.

Фото предоставили в управлении внутренней политики Мангистауской области
В соответствии с поручением акима Актау в рамках 30-летия Независимости страны при поддержке руководства воинской части 25425 вчера, 15 июня, зажгли маяк «Меловой».

Это один из немногих маяков в мире, который расположен на крыше жилого дома. Он находится на высоте 73 метров над уровнем моря. Общая высота башни, расположенной на 11-м этаже жилого дома, составляет 10 метров.

Старый маяк, построенный в 1974 году, вышел из строя в 2011 году и был заменен временным современным осветительным прибором.

Сегодня объект, ставший визитной карточкой Актау, вновь засиял при поддержке неравнодушных граждан.

В честь 30-летия Независимости страны запустили и салют из 30 залпов.

Маяк засиял новыми красками в Актау



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