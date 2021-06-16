Маяк засиял новыми красками в Актау

В соответствии с поручением акима Актау в рамках 30-летия Независимости страны при поддержке руководства воинской части 25425 вчера, 15 июня, зажгли маяк «Меловой».Это один из немногих маяков в мире, который расположен на крыше жилого дома. Он находится на высоте 73 метров над уровнем моря. Общая высота башни, расположенной на 11-м этаже жилого дома, составляет 10 метров.Старый маяк, построенный в 1974 году, вышел из строя в 2011 году и был заменен временным современным осветительным прибором.Сегодня объект, ставший визитной карточкой Актау, вновь засиял при поддержке неравнодушных граждан.В честь 30-летия Независимости страны запустили и салют из 30 залпов.