Мунайлинские врачи выиграли в республиканском конкурсе видеороликов

Приз коллективу-победителю. Фото предоставлено филиалом ФСМС

Видеоролик про лекарственное обеспечение при заболевании «Скарлатина», снятый Мунайлинской центральной районной больницей, набрал наибольшее количество просомотров на канале YouTube - 3,8 тысячи. Больше тысячи пользователей отметили видео, как понравившееся.



На втором месте оказалась Павлодарская область с роликом про лекарственное обеспечение при болезни Крона. Видео набрало 616 просмотров и 205 лайков.



Замкнула тройку лидеров команда врачей из Актобе с роликом про лекарственное обеспечение при артериальной гипертензии. Ролик набрал 602 просмотра и получил 54 лайка.



Награждение коллектива Мунайлинской районной больницы прошло сегодня, в канун профессионального праздника медицинского работника, в филиале Фонда социально-медицинского страхования.



Конкурс был организован Фондом с целью пропагандирования системы ОСМС среди населения. В конкурсе приняли участие медицинские организации всех областей. Все ролики размещались на YouTube-канале Фонда обязательного медицинского страхования в Казахстане.



- Основным критерием конкурса являлось количество просмотров. На данном YouTube-канале (https://www.youtube.com/watch?v=SWVBnC5h7uc) Фонда также можно найти ролики, содержащие информацию о солидарной системе страхования, актуальные интервью и комментарии, а также полезные советы медицинских работников, профильных специалистов, - прокомментировали в филиале.



За активное участие в пропаганде системы ОСМС были отмечены две частные клиники нашей области, а также Тупкараганская районная больница и Жанаозенская городская поликлиника №2.