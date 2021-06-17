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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 11

Мунайлинские врачи выиграли в республиканском конкурсе видеороликов

В Казахстане подвели итоги конкурса видеороликов, направленных на пропаганду системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В состязаниях, прошедших среди медицинских организаций республики, первое место присуждено коллективу Мунайлинской районной больницы. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда соцмедстрахования.

Приз коллективу-победителю. Фото предоставлено филиалом ФСМС
Видеоролик про лекарственное обеспечение при заболевании «Скарлатина», снятый Мунайлинской центральной районной больницей, набрал наибольшее количество просомотров на канале YouTube - 3,8 тысячи. Больше тысячи пользователей отметили видео, как понравившееся.

На втором месте оказалась Павлодарская область с роликом про лекарственное обеспечение при болезни Крона. Видео набрало 616 просмотров и 205 лайков.

Замкнула тройку лидеров команда врачей из Актобе с роликом про лекарственное обеспечение при артериальной гипертензии. Ролик набрал 602 просмотра и получил 54 лайка.

Награждение коллектива Мунайлинской районной больницы прошло сегодня, в канун профессионального праздника медицинского работника, в филиале Фонда социально-медицинского страхования.

Конкурс был организован Фондом с целью пропагандирования системы ОСМС среди населения. В конкурсе приняли участие медицинские организации всех областей. Все ролики размещались на YouTube-канале Фонда обязательного медицинского страхования в Казахстане.

- Основным критерием конкурса являлось количество просмотров. На данном YouTube-канале (https://www.youtube.com/watch?v=SWVBnC5h7uc) Фонда также можно найти ролики, содержащие информацию о солидарной системе страхования, актуальные интервью и комментарии, а также полезные советы медицинских работников, профильных специалистов, - прокомментировали в филиале.

За активное участие в пропаганде системы ОСМС были отмечены две частные клиники нашей области, а также Тупкараганская районная больница и Жанаозенская городская поликлиника №2.



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