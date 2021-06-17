В Мангистау зарегистрировано 39 случаев заражения COVID-19

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1052 человека, из них 43 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
Регион по-прежнему находится в зеленой зоне по распространению коронавирусной инфекции.
Регион по-прежнему находится в зеленой зоне по распространению коронавирусной инфекции.
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