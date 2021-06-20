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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:55

Просмотров: 2147

Опреснительную установку запустили в одном из сёл Мангистау

С работой опреснительной установки ознакомился глава региона Серикбай Трумов. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В Мунайлинском районе, как сообщили чиновники, продолжается работа по обеспечению населения питьевой водой.

- Мембрана объёмом в три тысячи кубометров воды в сутки выйдет на полную мощность через 72 часа. В настоящее время в селе Баянды уже функционирует опреснительная мембрана на одну тысячу кубометров. Установка, запущенная в начале февраля, опресняет воду с месторождения «Куйылыс». Сегодня она полностью обеспечивает питьевой водой село Баянды. Однако в населенные пункты Баянды 1,2,3 подается вода поочередно в течение трёх дней. В дальнейшем, когда вторая установка будет запущена на полную мощность - до четырёх тысяч кубов воды в сутки, кроме Баянды будут обеспечены питьевой водой и соседние сёла Даулет и Мангистау, - сообщили в ЦОК.


Глава региона дал поручение подготовить к предстоящему году строительство еще одной опреснительной установки. Аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров предложил установить следующую опреснительную мембрану в селе Кызылтобе. Тогда будет возможность обеспечить питьевой водой села Кызылтобе и Батыр. Это станет разгрузкой для опреснительного завода «Каспий».

- Для этого необходимо еще более углубленное изучение и разведка месторождения подземных вод, - отметил Серикбай Трумов.


Кроме того, рабочая группа во главе с акимом области посетила завод по производству комбикормов, который начал работу в Мунайлинском районе по программе «Дорожная карта бизнеса». Предприятие, начавшее работу в пилотном режиме, обеспечивает кормами птицефабрику. В конце июля при полном запуске продукцию будут получать и другие хозяйства в регионе. Стоимость инвестиционного проекта – два миллиарда тенге. Мощность - 10 тысяч тонн комбикорма в час.



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Комментарии ( 2 )

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rastolkuy (Посетители) Вчера, 23:47
Совсем не стыдно "лепить" горбатого!

i
 
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  • Suvorov30
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  • tolk
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 19:19
Мощность - 10 тысяч тонн комбикорма в час.
Бог ты мой (атеистический),когда уже эти гуманитарии научатся элементарной математике? Ну или подружатся со здравым смыслом?
Что касается воды,очень важный вопрос для нашего региона,наверное нужно поднять одно место и сделать реальные фото,а не ляпать из интернета неизвестно что.
 
 

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