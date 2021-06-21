Работа на дому! Совмещенный с жильем пункт полиции открылся в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Новый участковый пункт полиции открылся в сельском округе Онды Мангистауского района вчера, 20 июня. Это первый полицейский пункт, в котором участковый инспектор сможет и работать, и жить.



- Особенность этого здания в том, что оно оснащено новейшим оборудованием, интернетом и позволяет участковому инспектору полиции жить с семьей, и заодно работать. Это позволяет гражданам обращаться за помощью в полицию в любое время суток, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев, глава ведомства.



Как считают в департаменте, открытие такого пункта позволит полиции быть ближе к людям, так как граждане смогут обратиться за помощью в любое время суток. Ерболат Махмутов, заместитель акима Мангистауского района, рассказал, что строить участковые пункты продолжат и в других селах района.



- Став одним из жителей этого населенного пункта, сотрудник полиции станет еще на один шаг ближе к народу и сможет быстрее реагировать на происшествия. В новом участковом пункте предусмотрены условия для проживания сотрудника полиции и его семьи. Кроме жилого дома, данный пункт состоит из трех комнат. Есть помещения для участковых инспекторов полиции, сотрудников ювенальной полиции и следователя. Все помещения полностью оснащены современной техникой, установлены специальные базы для комфортной работы, - рассказали в пресс-службе департамента.



В селе Онды на сегодняшний день проживает более 1 300 жителей. С начала года в населенном пункте зарегистрировано одно преступление, которое раскрыли силами двух участковых инспекторов, закрепленных за селом.



- В органах внутренних дел я работаю с 2015 года, нахожусь на службе в качестве участкового инспектора уже почти год. Появилась возможность приобрести жилье, построенное рядом с пунктом. Решение жилищного вопроса дало мне особое желание работать. Мы обязаны работать продуктивно в соответствии с созданными условиями, - рассказал лейтенант полиции Дархан Саясат, помощник участкового инспектора села Онды.