В Мангистау 218 учеников стали обладателями знака «Алтын белгі»

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Единое национальное тестирование в этом году проводится с 15 апреля по 30 июня. Для получения высшего и послевузовского образования из местного бюджета выделено 175 грантов акима области, из них 165 - для бакалавра, 10 - на магистратуру. В перечень внесены специальности по педагогике, медицине, сельского хозяйства, искусства.



В регионе 218 учеников стали обладателями знака «Алтын белгі».



- Претендентам даётся две возможности для сдачи ЕНТ и участие в конкурсе для получения образовательных грантов. Конкурс по присуждению гранта акима области пройдёт в августе текущего года. Место приёма документов будет дополнительно сообщено, - отметила Светлана Тулебаева.



Светлана Тулебаева рассказала про успеваемость школьников области.



- В связи с карантином школьники обучались в трёх форматах: в дистанционном, штатном и в дежурных классах. Несмотря на трудности, уроки проводились при использовании цифровых платформ по расписанию. В целях устранения пробелов в знании были организованы во всех школах области «Летние школы», где обучались около 30 тысяч детей. По итогам учебного года качество знаний учащихся 1–11 классов составило 64,9 процента, успеваемость – 100-процентная, - сказала Светлана Тулебаева.