Почётными грамотами наградили мангистауских полицейских в честь профессионально праздника

Фото пресс-службы ведомства

Торжественная церемония состоялась сегодня, 22 июня, в здании ведомства.



Досрочных званий удостоились сотрудники, отличившиеся на службе.



За добросовестное исполнение обязанностей приказом министра МВД РК досрочно присвоены очередные специальные звания старшему инспектору по особым поручениям отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции ДП, капитану полиции С.Туйешиеву, заместителю начальника управления местной полицейской службы ДП, подполковнику полиции Б.Султанову, командиру роты патрульной полиции ДП, майору полиции А.Булекбаеву, начальнику ОП Мунайлинского района, подполковнику полиции С.Айдарову.



Начальнику Центра кинологической службы ДП, майору полиции А.Буланбаеву и дежурному инспектору дежурной части Штаба ДП, капитану полиции А.Нуриденову присвоены очередные специальные звания на одну ступень выше занимаемой должности. Медалью «За вклад в обеспечение правопорядка» награждён заместитель начальника управления административной полиции ДП, полковник полиции Алижан Мейрманов.



Звания «Отличник органов внутренних дел II степени» удостоены заместитель начальника оперативно-криминалистического управления ДП, полковник полиции С. Усенов, старший инспектор по особым поручениям управления кадровой политики ДП, подполковник полиции Т. Сералиев, заместитель начальника изолятора временного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УП г. Жанаозена, младший лейтенант полиции Е.Ережепов, старший инспектор штаба ОП Мангистауского района, майор полиции А.Жоламанова, заместитель начальника ОМПС Тупкараганского РОП, майор полиции С. Чудабаев, УИП ОМПС Бейнеуского РОП, капитан полиции Ш.Калисаев.



Почётной грамотой МВД награждён начальник отдела полиции Бейнеуского района, полковник полиции Бокен Жумагали. Грамоты МВД получили старший госавтоинспектор процессингового центра управления административной полиции ДП, майор полиции М.Джумашев, старший инспектор штаба УП Актау, капитан полиции А.Сейтхасан, начальник дежурной части отдела полиции Каракиянского района, капитан полиции К.Есимбаев.



Благодарственными письмами МВД награждены оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП, старший лейтенант полиции Айкерим Куанышбеккызы, инспектор второго специального отдела ДП, старший лейтенант полиции Бибисара Женисбеккызы, полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УП Актау, старший сержант полиции А.Эсенбаева и редактор-переводчик ОВВК Жаннур Танатарова.



Глава полиции региона поздравил награждённых со знаменательным событием в их жизни и выразил уверенность в том, что эта высокая оценка станет для них стимулом к новым успехам и достижениям.



- У каждого подразделения своя специфика, но вместе мы делаем общее дело – обеспечиваем безопасность общества, государства, защищаем права и законные интересы наших граждан, - сказал Жанарбек Бактыбаев.



Редакция lada.kz поздравляет всех сотрудников полиции региона с профессиональным праздником и желает безупречной службы, семейного благополучия, здоровья и выдержки.