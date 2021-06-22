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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 17:06

Просмотров: 791

В Актау начал работать летний оздоровительный лагерь для детей

Лагерь «Балдаурен» на берегу Каспийского моря организован для детей из малоимущих семей, а также для воспитанников детской деревни семейного типа. Об этом сообщила организатор лагеря, директор учебного центра дополнительного образования «Дарын» Несибели Куатова.

На открытиии лагеря. Фото предоставлено организаторами
За один заезд лагерь может принимать до 140-160 детей. Но в связи с эпидситуацией, за один поток здесь смогут отдохнуть 100 школьников. Во время трёх потоков по 10 дней в лагере будут отдыхать дети из льготных категорий в возрасте от семи до 14 лет.

База отдыха является учебным центром дополнительного образования. Здесь имеются спорткомплекс, два современных общежития, здание школы, культурный комплекс, футбольное поле, а также столовая.

По словам организаторов, продумана интересная развлекательная программа, предусмотрено пятиразовое питание.



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