В Актау начал работать летний оздоровительный лагерь для детей

На открытиии лагеря. Фото предоставлено организаторами

За один заезд лагерь может принимать до 140-160 детей. Но в связи с эпидситуацией, за один поток здесь смогут отдохнуть 100 школьников. Во время трёх потоков по 10 дней в лагере будут отдыхать дети из льготных категорий в возрасте от семи до 14 лет.



База отдыха является учебным центром дополнительного образования. Здесь имеются спорткомплекс, два современных общежития, здание школы, культурный комплекс, футбольное поле, а также столовая.



По словам организаторов, продумана интересная развлекательная программа, предусмотрено пятиразовое питание.