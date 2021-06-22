В Актау желающие могут бесплатно изучать государственный язык

Занятия в клубе. Фото предоставлено организаторами

Клуб «Мәміле» ведёт руководитель учебного центра «Учись по-казахски» Меруерт Бекниязова. По её словам, в настоящее время интерес к казахскому языку растёт.





- Мы делаем акцент на взрослых. В занятиях клуба по изучению казахского языка может принять участие любой житель старше 16 лет. Уровень владения казахским языком у участников разный, поэтому мы учим на основе готовых фраз, а не грамматики. Большее внимание уделяется на слова, которые часто используются в повседневной жизни. Главная цель данного проекта - распространение казахского языка и культуры среди других этносов Казахстана, укрепление межнационального единства и передача его из поколения в поколение. А изучение казахского языка, безусловно, является ключевым шагом к достижению этой цели. Мы верим, что казахский язык объединит все другие нации в нашей стране и соберёт всех нас под одним шаныраком, - говорит Меруерт Бекниязова.



Активное участие в изучении казахского языка приняли немецкое, русское этнокультурные объединения. Один из членов клуба житель Актау Артур Бекжанов.



- Сегодня я пришёл на первое занятие клуба. Тема была о казахской семье. Я выучил новые слова «племянник», «жених», «крестник». Формат урока был очень интересным. На следующий урок хочу привести и моего друга, - рассказывает Артур Бекжанов.



Любой житель Мангистау может бесплатно принять участие в этом проекте и изучать казахский язык. Занятия проходят в свободном формате каждую субботу в 18:00 в здании «Дома дружбы».