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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 17:17

Просмотров: 2064

В Актау желающие могут бесплатно изучать государственный язык

В рамках проекта «Қазақтану» и «Мәміле» в здании «Дома дружбы» в Актау проходят занятия по изучению казахского языка. Организатором выступило общественное объединение «Народное согласие».

Занятия в клубе. Фото предоставлено организаторами
Клуб «Мәміле» ведёт руководитель учебного центра «Учись по-казахски» Меруерт Бекниязова. По её словам, в настоящее время интерес к казахскому языку растёт.


- Мы делаем акцент на взрослых. В занятиях клуба по изучению казахского языка может принять участие любой житель старше 16 лет. Уровень владения казахским языком у участников разный, поэтому мы учим на основе готовых фраз, а не грамматики. Большее внимание уделяется на слова, которые часто используются в повседневной жизни. Главная цель данного проекта - распространение казахского языка и культуры среди других этносов Казахстана, укрепление межнационального единства и передача его из поколения в поколение. А изучение казахского языка, безусловно, является ключевым шагом к достижению этой цели. Мы верим, что казахский язык объединит все другие нации в нашей стране и соберёт всех нас под одним шаныраком, - говорит Меруерт Бекниязова.

Активное участие в изучении казахского языка приняли немецкое, русское этнокультурные объединения. Один из членов клуба житель Актау Артур Бекжанов.

- Сегодня я пришёл на первое занятие клуба. Тема была о казахской семье. Я выучил новые слова «племянник», «жених», «крестник». Формат урока был очень интересным. На следующий урок хочу привести и моего друга, - рассказывает Артур Бекжанов.

Любой житель Мангистау может бесплатно принять участие в этом проекте и изучать казахский язык. Занятия проходят в свободном формате каждую субботу в 18:00 в здании «Дома дружбы».



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Комментарии ( 4 )

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Username (Посетители) Вчера, 18:10
А он лайн курсы есть?
 
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Ну Ну (Посетители) Вчера, 18:03
На грамматику бы сходила бы, жаль
 
-1
  • Дизель
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ABCD (Посетители) Вчера, 17:38
Да неужели хорошие новости!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Шевченко 81
  • Expert
 Aktobe (Посетители) Вчера, 17:32
С декабря месяца пишу и звоню им. Ответили, что меня записали, но по сей день тишина. Что за обман???
Есть скрины переписки с мессенджера, но прикрепить их здесь не получается.
 
 

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