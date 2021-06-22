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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:11

Просмотров: 4683

Карантин ужесточат в Казахстане: Ждём новое постановление главного санврача Мангистау

В Казахстане ужесточат карантинные ограничения. Соответствующее решение вынесла МВК по нераспространению COVID-19, передаёт Tengrinews.kz. Ожидаем новое постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Сообщается, что сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

- В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для дельта-штамма (индийского) в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);

- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);

- включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.

В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау сообщили, что ожидается новое постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения региона.



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Комментарии ( 14 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 00:30
Цитата: Исатай
Спутник V получит своё одобрение.

Сан-Марино не нуждается в одобрениях-)
 
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serg3132 (Посетители) Вчера, 23:59
Исатай.Наш карантин по сути детский сад.Всегда есть куда стремиться.В Германии просто думали,что у них есть права человека поэтому им пока тяжело,но привыкнут.Если говорить серьезно все вновь озвученные меры это калька с последних московских решений,но за ними никто не успевает угнаться они их принимают все новые и новые.Вот последнее решение,детей до 18 лет в кафе пускать только с отрицательным ПЦР и тесты взрослых и детей признаются только сделанные в московских лабораториях.
 
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Исатай (Посетители) Вчера, 23:12
serg3132,
Кинст,
Наш карантин по сути детский сад. У меня пара одноклассников живут в Германии. Мы постоянно переписываемся.
Вот у них в Германии карантин так карантин. Если бы эти правила ввели у нас, то вы бы запели по другому.
Вам наш карантин, покажется раем.
 
-1
  • Исатай
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  • Кинст
 serg3132 (Посетители) Вчера, 22:43
Цитата: Кинст
Ну это тоже не дело... Такими темпами карантин можно бесконечно продолжать, объясняя новой мутацией вируса...

Всего полтора года понадобилось,чтобы начали это понимать.
 
-1
  • diger
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  • Кинст
 Исатай (Посетители) Вчера, 22:04
n92,
Вы когда думаете о всяких страшилках про вакцину от коронавируса, вы немного посмотрите на ситуацию под други углом
В мире около 8 млрд. человек, для вакцинации надо две дозы. Итого 16 млрд. доз. Вычтем 30% на несовершеннолетних. Чистыми около 10,5 млрд. доз.
Если производитель вакцины просто заработает чистыми один доллар с каждого укола, вы понимаете о каких деньгах идёт речь.
А вакцины стоят не дёшево. Не так давно наши депутаты спрашивали у Минздрава цены. Могу ошибаться на примерно КазВак 18 долларов, Спутник Ви 30 долларов, а Арабская ХаятВакс 63 доллара.
И не важно хуже российская вакцина или лучше, здесь рулят деньги. И чем дольше ВОЗ будет тянуть с признанием российской вакцины, тем больше мировые фармгиганты Пфайзер, Модерна, АстраЗенека, БиоНТеч, Джонсон и Джонсон заработают на этом денег.
Вот и всё.
 
-1
  • diger
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  • Кинст
  • babe
 Исатай (Посетители) Вчера, 21:47
n92,
Что вы будете говорить, когда ВОЗ примерно к сентябрю даст разрешение на Спутник V, (он же Гам-Ковид- Вак). У лекарство есть международное запатентованное название и непатентованное. Это как Зовиракс и Акцикловир.
Не в этом суть. Все знают, что стандарты медицинского обслуживания в Европе и России разные. Не торопитесь, Спутник V получит своё одобрение.
Тут дело времени.
 
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n92 (Посетители) Вчера, 21:14
Исатай,
может потому что в Израиле и США вакцины, которые одобрены ВОЗом? А что там насчет Спутника и тем более казвака? еще есть какой то гам ковид вак...нет спасибо, сами ставьте!
Кстати в Казахстане не только казахи живут, но и другие национальности, которые тоже не хотят ставить эту вакцину...
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 20:23
прогноз будет таков-не хочеш-не вакцинируйся,но сдавай пцр раз в неделю за 4-7 тысяч тенге за свой счет.неплохое пополнение бюджета...
 
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Argallo (Посетители) Вчера, 20:09
Скоро просто принудительно вакцинацию заставят делать и все.
 
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 Исатай (Посетители) Вчера, 19:33
diger,
Глупые, тупые и недальновидные Израильтяне вакцинировали 80% своих граждан. Они отменили и ношение масок и другие карантинные ограничения
Но куда им до нас? Мы то впереди планеты всей.
Американцы тоже по-ходу глупые уже почти 50 процентов взрослого населения вакцировали.
Африканские страны умоляют ВОЗ продать им вакцину. Так как Индия в связи со вспышкой перестала поставлять вакцину в другие страны.
У нас бесплатно, четыре вида, но "умных" казахов не проведешь
Чего только вы один стоите, эксперт вирусолог. С образованием сварщика.
 
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