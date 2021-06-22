Карантин ужесточат в Казахстане: Ждём новое постановление главного санврача Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
Сообщается, что сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
- В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для дельта-штамма (индийского) в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:
- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);
- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);
- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);
- включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.
В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау сообщили, что ожидается новое постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения региона.
- В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для дельта-штамма (индийского) в Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:
- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);
- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);
- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших);
- включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.
В управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау сообщили, что ожидается новое постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения региона.