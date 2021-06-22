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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:30

Просмотров: 1646

Акимат Актау: С 23 июня начнутся ремонтные работы автомобильной дороги в посёлке Приозёрный

В пресс-службе городского акимата прокомментировали фотографии, на которых видно, как жители посёлка Приозёрный самостоятельно стали закладывать дыры на внутрипоселковых дорогах.

Фото очевидцев
В городской администрации сообщили, что с апреля текущего года начат текущий ямочный ремонт центральных автомобильных дорог города. Работы ведутся согласно графику.

- Проведение работ по текущему ямочному ремонту автомобильной дороги №6А, начиная от 25 микрорайона и проходящий через магазин «Каз Фрут» до жилого массива Приозёрный, был включен в план в начале года. Ремонтные работы начнутся 23 июня 2021 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители посёлка сообщили, что сегодня после публикации фотографий на место прибыла спецтехника.

Напомним, в Сети появились фотографии, на которых видно, как жители посёлка Приозёрный самостоятельно стали закладывать дыры на внутрипоселковых дорогах.



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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Вчера, 20:29
Тема называется в поселке Приозерный, а в теме до посёлка Приозерный будут делать дорогу.
Так там её фуры казфрута постоянно ломают, и каждый год её латают. Там уже менять нужно асфальт.
 
 

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