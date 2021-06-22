Акимат Актау: С 23 июня начнутся ремонтные работы автомобильной дороги в посёлке Приозёрный

Фото очевидцев
В городской администрации сообщили, что с апреля текущего года начат текущий ямочный ремонт центральных автомобильных дорог города. Работы ведутся согласно графику.
- Проведение работ по текущему ямочному ремонту автомобильной дороги №6А, начиная от 25 микрорайона и проходящий через магазин «Каз Фрут» до жилого массива Приозёрный, был включен в план в начале года. Ремонтные работы начнутся 23 июня 2021 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители посёлка сообщили, что сегодня после публикации фотографий на место прибыла спецтехника.
Напомним, в Сети появились фотографии, на которых видно, как жители посёлка Приозёрный самостоятельно стали закладывать дыры на внутрипоселковых дорогах.
- Проведение работ по текущему ямочному ремонту автомобильной дороги №6А, начиная от 25 микрорайона и проходящий через магазин «Каз Фрут» до жилого массива Приозёрный, был включен в план в начале года. Ремонтные работы начнутся 23 июня 2021 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители посёлка сообщили, что сегодня после публикации фотографий на место прибыла спецтехника.
Напомним, в Сети появились фотографии, на которых видно, как жители посёлка Приозёрный самостоятельно стали закладывать дыры на внутрипоселковых дорогах.