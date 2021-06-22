C 1 июля 2022 года ПКСК и КСК перестанут обслуживать жилые дома в Актау

Фото из архива Lada.kz

По всей стране внедряется новая форма управления многоквартирными домами. До 1 июля следующего года необходимо полностью перейти из кооператива собственников квартир в объединение собственников имущества (ОСИ ) или создать простое товарищество, сообщил заместитель акима Актау Серик Гусман.



- На реформы в сфере жилищных отношений поспособствовали жалобы граждан. Для полного управления многоквартирным домом собственники должны зарегистрировать общее имущество объекта кондоминиума с определением состава и доли каждого собственника квартиры. Жильцы многоквартирного дома должны быть внимательны к общему имуществу. А это, в свою очередь, позволит сохранить жилищный фонд. Поэтому собственникам квартир важно создать в своем доме объединение собственников имущества или простое товарищество для обеспечения прозрачности поступления и расходования средств. До 1 июля 2022 года все старые формы управления – кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы должны предоставить вновь созданным объединениям собственников имущества и простым товариществам все технические, финансовые и другие документы, а также их работа должна быть приостановлена в законодательном порядке, - сказал Серик Гусман.



Кроме того, присутствовавший на брифинге представитель управления государственных доходов Актау сообщил, так как ОСИ является некоммерческой организацией, они освобождены от налогов, то есть ОСИ не преследует цели получения прибыли. Почти все собранные средства пойдут на содержание, ремонт жилья.