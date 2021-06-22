«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.04 KZT
  • €1 = 506.39 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:00

Просмотров: 2152

C 1 июля 2022 года ПКСК и КСК перестанут обслуживать жилые дома в Актау

Об этом сообщил заместитель акима Актау Серик Гусман на брифинге в городской администрации.

Фото из архива Lada.kz
По всей стране внедряется новая форма управления многоквартирными домами. До 1 июля следующего года необходимо полностью перейти из кооператива собственников квартир в объединение собственников имущества (ОСИ ) или создать простое товарищество, сообщил заместитель акима Актау Серик Гусман.

- На реформы в сфере жилищных отношений поспособствовали жалобы граждан. Для полного управления многоквартирным домом собственники должны зарегистрировать общее имущество объекта кондоминиума с определением состава и доли каждого собственника квартиры. Жильцы многоквартирного дома должны быть внимательны к общему имуществу. А это, в свою очередь, позволит сохранить жилищный фонд. Поэтому собственникам квартир важно создать в своем доме объединение собственников имущества или простое товарищество для обеспечения прозрачности поступления и расходования средств. До 1 июля 2022 года все старые формы управления – кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы должны предоставить вновь созданным объединениям собственников имущества и простым товариществам все технические, финансовые и другие документы, а также их работа должна быть приостановлена в законодательном порядке, - сказал Серик Гусман.

Кроме того, присутствовавший на брифинге представитель управления государственных доходов Актау сообщил, так как ОСИ является некоммерческой организацией, они освобождены от налогов, то есть ОСИ не преследует цели получения прибыли. Почти все собранные средства пойдут на содержание, ремонт жилья.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Zhenis72 (Посетители) Вчера, 23:32
Дизель,
Цитата: Дизель
Хуже не будет, у кого есть голова и руки из того места могут сами себя обслуживать и решать проблемы...
А эти шабашные - дормоедовские конторы давно надо разогнать, зарплаты у их начальства как у нефтяников накрутили, за счёт нас строят себе дворцы и рестораны..
Это в точку.Про 12 мкр.ПКСК Собственник совсем зажрался.Пора разогнать этих спиногрызов.
 
-1
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • Сухов.
  • Zhenis72
 Дизель (Посетители) Вчера, 22:41
Цитата: clavchik
Настанет полная задница. Готовтесь.

Хуже не будет, у кого есть голова и руки из того места могут сами себя обслуживать и решать проблемы...
А эти шабашные - дормоедовские конторы давно надо разогнать, зарплаты у их начальства как у нефтяников накрутили, за счёт нас строят себе дворцы и рестораны...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
-4
  • Жанар
  • Дизель
  • Сухов.
  • Zhenis72
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Шевченко 81
  • Expert
 clavchik (Посетители) Вчера, 22:09
Настанет полная задница. Готовтесь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика