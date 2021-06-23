Не на пляже «Достар»: Массовая драка произошла на «Солдатском пляже»

По словам Тимура Абдыкаримова, массовая драка произошла на территории «Солдатского пляжа».Напомним, в Сеть попало видео с дракой молодых людей на пляже «Достар» в Актау. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что 22 июня текущего года на пульт оператора «102» поступил вызов о том, что на пляже «Достар» происходит драка.- На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции, которые доставили троих молодых людей в управление полиции Актау. Двое из них оказались несовершеннолетними, были переданы сотрудникам ювенальной полиции УП Актау. Составлены административные протоколы по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Остальных участников драки устанавливают, - рассказали в полиции региона.