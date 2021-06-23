Парад полицейских автомобилей провели в Жанаозене

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В честь праздника Казахстанской полиции 23 июня стражи порядка устроили парад служебных автомобилей.
Участниками парада стали несколько десятков полицейских машин.
Участниками парада стали несколько десятков полицейских машин.
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Четверг, 24 Июня
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