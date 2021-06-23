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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:06

Просмотров: 406

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене

Участники мероприятия почтили минутой молчания полицейских, отдавших жизнь во время службы в рядах правоохранительных органов.

Фото предоставили в управлении полиции г.Жанаозена
Открытие мемориальных досок народным героям и памятника «Елмен бірге мәңгілік, Рухың тұрар жаңғырып» (Навсегда со страной воскреснет твой дух) прошло сегодня, 23 июня, в рамках празднования дня Казахстанской полиции. Среди них Усен Курбанов, Марат Бухарбаев и Дуйсенбай Бисенкенов, которых почтили минутой молчания.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене


Усен Курбанов родился в 1948 году в селе Коктобе Алматинской области. 2 июня 1967 года поступил на стажёрскую службу в Озенское поселковое отделение милиции, где 15 ноября того же года героически погиб.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене


Марат Бухарбаев родился в 1965 году в селе Шуманди Ходжелинского района Республики Каракалпакстан. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1989 года в должности милиционера второй роты полка милиции охраны государственных учреждений управления охраны УВД Алматы. В апреле 1992 года был переведён милиционером гауптвахты временного содержания в УВД Жанаозена. Умер 24 мая 1992 года во время службы.

Дуйсенбай Бисекенов родился 12 июня 1972 года в Республике Туркменистан в Ташауызской области. В 1994 году начал работу рядовым полицейским в УВД Жанаозена. Умер в 2008 году во время исполнения служебного долга.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене


В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента полиции региона, аким Жанаозена, депутаты маслихата и родственники погибших блюстителей порядка.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене


К памятнику были возложили цветы.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене


В конце мероприятия наградили лучших сотрудников полиции.

Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене



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