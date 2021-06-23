Погибшим на службе полицейским установили мемориальные доски и памятник в Жанаозене

Открытие мемориальных досок народным героям и памятника «Елмен бірге мәңгілік, Рухың тұрар жаңғырып» (Навсегда со страной воскреснет твой дух) прошло сегодня, 23 июня, в рамках празднования дня Казахстанской полиции. Среди них Усен Курбанов, Марат Бухарбаев и Дуйсенбай Бисенкенов, которых почтили минутой молчания.Усен Курбанов родился в 1948 году в селе Коктобе Алматинской области. 2 июня 1967 года поступил на стажёрскую службу в Озенское поселковое отделение милиции, где 15 ноября того же года героически погиб.Марат Бухарбаев родился в 1965 году в селе Шуманди Ходжелинского района Республики Каракалпакстан. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1989 года в должности милиционера второй роты полка милиции охраны государственных учреждений управления охраны УВД Алматы. В апреле 1992 года был переведён милиционером гауптвахты временного содержания в УВД Жанаозена. Умер 24 мая 1992 года во время службы.Дуйсенбай Бисекенов родился 12 июня 1972 года в Республике Туркменистан в Ташауызской области. В 1994 году начал работу рядовым полицейским в УВД Жанаозена. Умер в 2008 году во время исполнения служебного долга.В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента полиции региона, аким Жанаозена, депутаты маслихата и родственники погибших блюстителей порядка.К памятнику были возложили цветы.В конце мероприятия наградили лучших сотрудников полиции.