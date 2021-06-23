Негусто с сортирами в Актау! Туалеты на набережной передадут частному предпринимателю

- Если сейчас всё закрыто из-за эпидемиологической обстановки или нерентабельно содержать персонал, то как быть жителям и гостям города? Поставьте биотуалеты с электронными картами, каждое утро чистите их, и не нужен постоянно сидящий контролёр, - обращается местный житель.

- В настоящее время ведётся процедура передачи туалетов на набережной 14 и 15 микрорайонов частному предпринимателю для обслуживания и содержания, - объяснили в акимате.

Как заявляют местные жители, оба туалета на набережной 14 и 15 микрорайонов всегда закрыты.На территории города, как сообщили чиновники, имеется несколько общественных туалетов. Общественные уборные, расположенные в парке «Акбота», на набережной в районе посёлка Приморский и на Скальной тропе, обслуживают частные предприниматели. Они открыты и работают.