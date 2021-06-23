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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:13

Просмотров: 717

Негусто с сортирами в Актау! Туалеты на набережной передадут частному предпринимателю

Горожане пожаловались на неработающие общественные туалеты на набережной 14 и 15 микрорайонов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

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Как заявляют местные жители, оба туалета на набережной 14 и 15 микрорайонов всегда закрыты.

Негусто с сортирами в Актау! Туалеты на набережной передадут частному предпринимателю


- Если сейчас всё закрыто из-за эпидемиологической обстановки или нерентабельно содержать персонал, то как быть жителям и гостям города? Поставьте биотуалеты с электронными картами, каждое утро чистите их, и не нужен постоянно сидящий контролёр, - обращается местный житель.


Негусто с сортирами в Актау! Туалеты на набережной передадут частному предпринимателю


На территории города, как сообщили чиновники, имеется несколько общественных туалетов. Общественные уборные, расположенные в парке «Акбота», на набережной в районе посёлка Приморский и на Скальной тропе, обслуживают частные предприниматели. Они открыты и работают.

- В настоящее время ведётся процедура передачи туалетов на набережной 14 и 15 микрорайонов частному предпринимателю для обслуживания и содержания, - объяснили в акимате.



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Комментарии ( 4 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 00:53
Короче если приспичило на улице, то все поняли куда надо бежать.
 
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diger (Посетители) Вчера, 23:58
Абвгд,
Всё звучит как раз наоборот, зачем мы им нужны со своими хотелками в туалет,так более правдоподобно.
 
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Pear (Посетители) Вчера, 22:34
Скальная тропа - Акбота - Приморский
 
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  • diger
  • DAD
 Абвгд (Посетители) Вчера, 22:21
Пока проблему не озвучиш никому дела нет. Зачем вы вообще нам нужны.
 
 

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