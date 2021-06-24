Более 30 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1496 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19.



По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 876 человек, из них двое в Мангистау.



По количеству заражённых за сутки лидирует Нур-Султан, где COVID-19 обнаружили у 568 человек, на втором месте - Алматы,

где зафиксировано 186 случаев.