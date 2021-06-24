Более 30 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

Фото из доступных источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1496 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 876 человек, из них двое в Мангистау.
По количеству заражённых за сутки лидирует Нур-Султан, где COVID-19 обнаружили у 568 человек, на втором месте - Алматы,
где зафиксировано 186 случаев.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 876 человек, из них двое в Мангистау.
По количеству заражённых за сутки лидирует Нур-Султан, где COVID-19 обнаружили у 568 человек, на втором месте - Алматы,
где зафиксировано 186 случаев.
Оставьте свой комментарий первым.