Мангистауские военные моряки готовятся к Армейским международным играм

В этом году международный конкурс пройдет в Иране. Военнослужащие Военно-морских сил Казахстана в рамках Армейских международных игр примут участие в конкурсе «Кубок моря-2021». Соревнования определят экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой.Для участия в конкурсе определены основной и резервный корабли. Основным является ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка», резервным – «Мангистау».- В ходе подготовки военнослужащие выполняют практические стрельбы по различным мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели. Пловцы готовятся к этапу по использованию спасательных средств. Особое внимание уделяется борьбе за живучесть корабля, - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.«Кубок моря» проводится с 2015 года. В 2015, 2016 и 2018 годах казахстанские военные моряки становились серебряными призерами конкурса, в 2017 и 2019 годах – занимали третье место.