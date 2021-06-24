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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 274

Мангистауские военные моряки готовятся к Армейским международным играм

Для участия в конкурсе определены основной и резервный корабли. Основным является ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка», резервным – «Мангистау». Об этом сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства
В этом году международный конкурс пройдет в Иране. Военнослужащие Военно-морских сил Казахстана в рамках Армейских международных игр примут участие в конкурсе «Кубок моря-2021». Соревнования определят экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой.

Мангистауские военные моряки готовятся к Армейским международным играм


Для участия в конкурсе определены основной и резервный корабли. Основным является ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка», резервным – «Мангистау».

Мангистауские военные моряки готовятся к Армейским международным играм


- В ходе подготовки военнослужащие выполняют практические стрельбы по различным мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели. Пловцы готовятся к этапу по использованию спасательных средств. Особое внимание уделяется борьбе за живучесть корабля, - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Мангистауские военные моряки готовятся к Армейским международным играм


«Кубок моря» проводится с 2015 года. В 2015, 2016 и 2018 годах казахстанские военные моряки становились серебряными призерами конкурса, в 2017 и 2019 годах – занимали третье место.



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Комментарии ( 2 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 11:01
Лишь бы не утопили, как обычно...., А то не одного корабля не останется....
 
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:14
Ждем вспышку пневмонии...

АХТУНГ!
 
 

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