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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 115

В Мангистау в Международный Олимпийский день родились 63 малыша

В Международный Олимпийский день в родильных домах Мангистауской области появились на свет 63 новых гражданина страны. По регионам заранее были упакованы и отправлены около полутора тысяч посылок в 237 родильных домов. Памятные сертификаты и боди для новорожденных получили мамочки, родившие своих детей 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Счастливая мама. Фото предоставлено пресс-службой облздрава
Среди мам, чьи дети появились на свет 23 июня, жительница Актау Бибинур Ембергенова.

- У меня родился сын. Я очень рада, что он появился на свет 23 июня. Я благодарна всему медицинскому персоналу областного перинатального центра «Мать и дитя» за заботу и внимание. Я уверена, что мой сын, когда вырастет, достигнет больших высот. Если же захочет стать именитым спортсменом, то мы будем только рады и поддержим все его пожелания. Первого ребенка я родила 10 лет назад. Теперь у нас второй сын, ему дали имя Адилет, - поделилась Бибинур.

Управление здравоохранения Мангистауской области активно включилось в акцию. Благодаря врачам перинатальных центров, именитым спортсменам удалось поздравить мам с важным днем.

- Неважно, станут ли дети, родившиеся 23 июня, известными спортсменами, самое главное - заниматься физической культурой и спортом, всегда верить в свои мечты. Именитые спортсмены - это пример того, что самые смелые детские мечты сбываются, и какой бы путь ни выбрали дети – искренние пожелания добра и счастья с момента рождения будут всегда вместе с ними, - сказал Нурбол Окуов, руководитель пресс-службы.

В Международный Олимпийский день в Мангистауской области на свет появились 32 мальчика и 31 девочка. К примеру, в стенах областного перинатального центра «Мать и дитя» родились 18 детей - 7 мальчиков и 11 девочек, а вот в Актауском городском перинатальном центре - 23 малыша, из них 13 мальчиков и 10 девочек. Остальные 22 ребенка родились в районах.

- Позвонили олимпийцы и поздравили наших мам с этим замечательным днем. Хочется пожелать чтобы все те, кто родился в этот день, добились высоких достижений не только в спорте, но и в науке, образовании и в других сферах, - сказала Гульнар Каримова, врач-неонатолог Актауского городского перинатального центра.



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