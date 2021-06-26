Могут начаться проблемы: Житель Актау попросил чиновников и СМИ не употреблять выражение «индийский штамм»

Хитеш Чандра Вадодария говорит, что в последнее время в Казахстане очень часто звучит выражение «индийский штамм», хотя правильно вирус нового типа называть «дельта-вирусом».- Очень прошу наше государство, социальные сети и все медиа-каналы быть внимательными к этому моменту, потому что Индия и Казахстан - это две очень дружественные страны. Но из-за того, что везде говорят «индийский штамм», мы начали сталкиваться с такими моментами... Мне как-то говорят: «Вы индус? Ну, что там скоро ваш индийский штамм придёт к нам, и скоро у нас будет локдаун»? Я ответил, что это не индусы придумали вирус, и вообще его никто не придумал. Он мог появиться в нашей стране или в любой другой. Даже Всемирная организация здравоохранения отмечала, что нельзя какую-то страну добавлять к названию вируса. Как в прошлом году мы не говорили «китайский» вирус, мы говорили COVID, также прошу, давайте не будем употреблять слово «индийский», потому что от этого завтра будут проблемы у 7 тысяч индусов, которые живут в Казахстане, - говорит Хитеш Чандра Вадодария.В Актау Хитеш Чандра Вадодария живёт 17 лет. Он воспитывает трёх дочерей и давно считает себя местным жителем. Активно занимается благотворительностью, в том числе делал благие дела и в самый разгар пандемии.- Студенты, которые здесь живут и учатся, семьи, которые живут в каждой области Казахстана, у нас дети тут учатся и их тоже называют «индийский», «китайский» и так далее. Эта шутка завтра может обернуться очень серьёзной проблемой. Поэтому я ещё раз прошу всех: социальные сети, телеканалы, медиа-сообщества - писать правильно «дельта вирус» или «дельта штамм». Не пишите, пожалуйста, «индийский штамм», такого выражения нигде больше нет. Можете проверить на сайте ВОЗ, там есть правильное название вируса и нет выражения «индийский штамм». Надо мной шутили, что я привёз вирус из Индии, и для меня это было очень странно, потому что я живу в Актау 17 лет, безумно люблю Казахстан. Когда была пандемия, я очень много помогал людям. Даже индийское государство помогало Казахстану. Мы не хотим, чтобы это название могло усложнить ситуацию, - говорит житель Актау.