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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 3812

Могут начаться проблемы: Житель Актау попросил чиновников и СМИ не употреблять выражение «индийский штамм»

Житель Актау Хитеш Чандра Вадодария обратился к правительству и журналистам с просьбой не называть вирус «Дельта» индийским штаммом. По его мнению, из-за национализации нового типа вируса у индийцев, живущих в Казахстане, начинают возникать проблемы.

Хитеш Чандра Вадодария
Хитеш Чандра Вадодария говорит, что в последнее время в Казахстане очень часто звучит выражение «индийский штамм», хотя правильно вирус нового типа называть «дельта-вирусом».

- Очень прошу наше государство, социальные сети и все медиа-каналы быть внимательными к этому моменту, потому что Индия и Казахстан - это две очень дружественные страны. Но из-за того, что везде говорят «индийский штамм», мы начали сталкиваться с такими моментами... Мне как-то говорят: «Вы индус? Ну, что там скоро ваш индийский штамм придёт к нам, и скоро у нас будет локдаун»? Я ответил, что это не индусы придумали вирус, и вообще его никто не придумал. Он мог появиться в нашей стране или в любой другой. Даже Всемирная организация здравоохранения отмечала, что нельзя какую-то страну добавлять к названию вируса. Как в прошлом году мы не говорили «китайский» вирус, мы говорили COVID, также прошу, давайте не будем употреблять слово «индийский», потому что от этого завтра будут проблемы у 7 тысяч индусов, которые живут в Казахстане, - говорит Хитеш Чандра Вадодария.

Могут начаться проблемы: Житель Актау попросил чиновников и СМИ не употреблять выражение «индийский штамм»


В Актау Хитеш Чандра Вадодария живёт 17 лет. Он воспитывает трёх дочерей и давно считает себя местным жителем. Активно занимается благотворительностью, в том числе делал благие дела и в самый разгар пандемии.

- Студенты, которые здесь живут и учатся, семьи, которые живут в каждой области Казахстана, у нас дети тут учатся и их тоже называют «индийский», «китайский» и так далее. Эта шутка завтра может обернуться очень серьёзной проблемой. Поэтому я ещё раз прошу всех: социальные сети, телеканалы, медиа-сообщества - писать правильно «дельта вирус» или «дельта штамм». Не пишите, пожалуйста, «индийский штамм», такого выражения нигде больше нет. Можете проверить на сайте ВОЗ, там есть правильное название вируса и нет выражения «индийский штамм». Надо мной шутили, что я привёз вирус из Индии, и для меня это было очень странно, потому что я живу в Актау 17 лет, безумно люблю Казахстан. Когда была пандемия, я очень много помогал людям. Даже индийское государство помогало Казахстану. Мы не хотим, чтобы это название могло усложнить ситуацию, - говорит житель Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 12:09
Показательно, что когда был английский штамм, то никто не возражал.
 
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  • babe
 arsenal (Посетители) Сегодня, 10:36
Я согласен с ним. Мы же не называли китайский штам или вирус , хотя все прекрасно знают и понимают с какого города и страны он первоначально вышел и разошелся по всей планете.
 
 

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