Сколько человек заразились COVID-19 в Мангистау за сутки

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По состоянию на 27 июня в Мангистауской области выявили 36 заболевших коронавирусом. Также сообщается о 31 факте выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 556 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 238 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 211 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7860 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6783 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону из «зелёной».
Лидером по числу заражений за сутки является Нур-Султан, там зафиксировано 556 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 238 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматы. Там коронавирус подтвердился у 211 человек.
С начала пандемии в области зарегистрировано 7860 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6783 человека.
Напомним, Мангистауская область перешла в «жёлтую» зону из «зелёной».
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