В Мангистау зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

Иллюстративное фото с сайта mskagency.ru
За прошедшие сутки на территории Мангистауской области зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровели 25 человек.
С начала пандемии на сегодня, 28 июня, в регионе заболели 7 934 человека.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровели 25 человек.
С начала пандемии на сегодня, 28 июня, в регионе заболели 7 934 человека.
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