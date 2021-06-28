Пробку на дороге Умирзак-Актау сняли на видео

На сильные пробки на дороге от Умирзака до Актау пожаловались жители города. По их словам, она возникает из-за того, что вечером люди возвращаются в Актау с загородных пляжей и баз отдыха.Горожане отметили, что многие водители выезжают на встречную полосу, чтобы обогнать основной поток машин.- Очень много машин выезжают на встречную полосу и едут до самого переезда! Пусть ответственные лица что-то сделают с этим, - пожаловался житель Актау.