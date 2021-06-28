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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 2062

Пробку на дороге Умирзак-Актау сняли на видео

Жители Актау сообщили, что по вечерам на дороге от города до Умирзака образуются крупные пробки. По словам очевидцев, многие водители выезжают на встречную полосу для обгона.

Кадр из видеоматериала
На сильные пробки на дороге от Умирзака до Актау пожаловались жители города. По их словам, она возникает из-за того, что вечером люди возвращаются в Актау с загородных пляжей и баз отдыха.

Горожане отметили, что многие водители выезжают на встречную полосу, чтобы обогнать основной поток машин.

- Очень много машин выезжают на встречную полосу и едут до самого переезда! Пусть ответственные лица что-то сделают с этим, - пожаловался житель Актау.






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Комментарии ( 3 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:27
Цитата: User_275
еврейским перестроением

Думаю, такое выражение неуместно. Назовите их хамами, дебилами или еще каким то обидным словом, но евреи то тут при чем? Всегда уважал эту национальность за их долготерпение, грамотность, отношение к образованию детей. Народ который всю свою историю был гоним, при этом сохранил свою самобытность, единство.
 
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 User_275 (Посетители) Сегодня, 14:48
Это диагноз , попрошаек с левого ряда у нас переизбыток, видимо эти водятлы рождаются с записью в мозге о необходимости передвигаться только с еврейским перестроением
chrome,
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 13:42
Я вот таких, которые с левой полосы пытаются втиснуться, стараюсь по максимуму не пускать. Знают прекрасно что надо в очереди стоять,нет все равно щимятся, что за неуважение такое?
 
 

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